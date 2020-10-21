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Нарколог объясняет, почему опасно следовать фразе «между первой и второй - перерывчик небольшой»

21.10.2020 16:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Некоторые застольные традиции «поддерживают» быстрое потребления алкоголя. При этом часто за столом могут говорить, что выпивать надо до дна. Как это может повлиять на опьянение и может ли привести к отравлению алкоголем? На «Простой вопрос» отвечает врач-нарколог Людмила Бутер.


  • Людмила Бутер Кандидат медицинских наук, врач-психиатр-нарколог высшей категории медицинского центра «ТаоМед»

— При быстром употреблении алкоголя стремительно нарастает его концентрация в крови и головном мозге, а значит, растет и степень опьянения. Относительно «беспроблемной» выпивка может быть только при легкой степени опьянения, когда содержание этилового спирта в крови не превышает 1−1,5‰. При такой концентрации алкоголь дает чувство расслабления и не запускает механизм тяги, когда хочется «догнаться». На этой концентрации выпивку легко остановить. При переходе к средней или тяжелой степени опьянения происходит выброс гормонов стресса и посталкогольная депрессия.

К сожалению, в нашей культуре есть традиция быстрого употребления больших доз алкоголя, когда второй тост звучит как «между первой и второй перерывчик небольшой». При этом добавляется традиция пить до дна и ничем не запивать спиртное. Результатом такого начала застолья является быстрый переход выпивающих к границе между легкой и средней степенью опьянения, когда в головном мозге запускается механизм тяги к алкоголю. Потом на приеме у врача больные жалуются, что не могут контролировать количество употребляемого алкоголя и, начиная выпивать, уже не в состоянии остановиться.


Источник: pixabay.com

В противовес нездоровым традициям быстрого пития идут традиции южных стран, когда преимущественно употребляется некрепкий алкоголь (вино), каждый бокал запивается большим количеством воды, а тосты говорят долгие — при этом во время тоста никто не пьет. В этих странах проблемное употребление алкоголя и алкоголизм распространены в меньшей мере.

Важно понимать, что скорость переработки этилового спирта в организме человека никак не связана со скоростью выпивки. В среднем организм перерабатывает за один час 0,1−0,3‰ этилового спирта. Легкое опьянение пройдет за 5−7 часов, а вот на выведение 2−3‰ уйдет около суток. Это значит, что на протяжении суток на организм будет оказывать токсическое действие и этанол, и продукт его полураспада — ацетальдегид. И то, и другое крайне негативно сказывается на здоровье и грозит повреждением мембран нервных клеток, увеличением в 3−4 раза содержания жирных кислот в сердечной мышце, повышением агрегации тромбоцитов и риска образования тромбов, обезвоживанием, гипервозбудимостью нервной системы, повышением артериального давления и частоты сердечных сокращений, головной болью, преждевременным старением кожи.

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Некоторые застольные традиции «поддерживают» быстрое потребление алкоголя. При этом часто за столом могут говорить, что выпивать надо до дна и не закусывая. Как...
 
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