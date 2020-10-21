Тихановская назвала гарантии для тех, кто поддержит забастовку

Источник материала: Ежедневник

Светлана Тихановская объявила гарантии для тех, кто поддержит забастовку в случае невыполнения народного ультиматума, который истекает через четыре дня – 25 октября.

Она подчеркнула, что «объем наших налогов, которые были потрачены на автозаки и зарплаты ОМОНа, сложно сосчитать», а «последствия политического и экономического кризиса, в который режим с каждым днем погружает страну, сложно измерить».

«Конец режима все равно придет. Но каждый день его существования стоит беларусскому народу очень дорого. Мы не можем себе позволить столько ждать. Мы объявили Народный ультиматум – и если его условия не будут исполнены, 26 октября я призываю каждого беларуса присоединиться к общенациональному страйку», — сказала политик в своем телеграм-канале.

«Не приходите на работу и учебу с 26 октября – это тоже забастовка. Выходите на марши – это тоже забастовка. Закройте свои заведения и офисы – это тоже забастовка. Перестаньте пользоваться и сотрудничать с государственными услугами и сервисами – это тоже забастовка. Снимите все деньги со счетов банков – это тоже забастовка», – привела она пример.

«Не молчите. Говорите о своем несогласии жить в тюрьме. Говорите от своего имени, от имени своей семьи, от имени дворового сообщества, от имени политзаключенных. Забастовка – это наш с вами экзамен на силу гражданского общества. Наш с вами большой шаг из прошлого в новую Беларусь», — призвала экс-кандидат в президенты.

При этом она пообещала всю возможную поддержку от фонда BySol тем, кто подвергнется экономическим репрессиям или потеряет работу. После восстановления законности в стране Светлана Тихановская пообещала, что будут аннулированы все штрафы за неуплату коммунальных платежей, а также все судимости и административные штрафы, которые вменял режим.

Также она пообещала, что все, кто потерял работу в ходе протестов, будут восстановлены без прерывания стажа и выслуги. Но, а те, кто удерживался на работе выплатами по контрактам, получат финансовые амнистии.

«Забастовка – это наше право на самоуправление. Чем раньше мы возьмем ситуацию в свои руки, тем меньше насилия сможет осуществить режим, тем быстрее мы вернем в Беларусь безопасность, закон и честные выборы. А вместе с ними – всех вынужденно уехавших, ваших друзей и родных», — заявила политик.