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Кому нельзя есть помидоры? Отвечает диетолог
21.10.2020 16:15 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В каких случаях следует отказаться от употребления
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Специалист напомнила, что помидоры содержат магний, калий, фосфор, кальций, цинк, витамин С и большое количество антиоксидантов, по этой причине они очень полезны для профилактики варикоза, геморроя, сердечно-сосудистых заболеваний, их также рекомендуют тем, кто страдает от анемии или пониженного давления.
Однако несмотря на всю их пользу, есть и ряд противопоказаний. Так, помидоры противопоказаны при воспалительных процессах в организме, заболеваниях поджелудочной железы (в частности – панкреатите), изжоге, подагре, экземе, псориазе, повышенной температуре, регулярном метеоризме, а также если заболевания суставов и кожи сопровождаются зудом.
Диетолог также настоятельно рекомендует воздержаться от употребления помидоров тем, у кого гастрит и камни в почках или желчном пузыре. Это связано с тем, что у томатов есть желчегонное свойство. "Если в желчном пузыре есть камни, то регулярное употребление помидоров может спровоцировать их увеличение", – пояснила диетолог.
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Помидоры содержат магний, калий, фосфор, кальций, цинк, витамин С и большое количество антиоксидантов, однако некоторым людям они категорически противопоказаны.
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