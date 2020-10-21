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Кому нельзя есть помидоры? Отвечает диетолог

21.10.2020 16:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

В каких случаях следует отказаться от употребления помидоров в пищу, рассказала диетолог Натали Макиенко.

© CC0 / Pixabay/OlgaKropman
Что происходит с организмом, когда вы едите рукколу?

Специалист напомнила, что помидоры содержат магний, калий, фосфор, кальций, цинк, витамин С и большое количество антиоксидантов, по этой причине они очень полезны для профилактики варикоза, геморроя, сердечно-сосудистых заболеваний, их также рекомендуют тем, кто страдает от анемии или пониженного давления.

Однако несмотря на всю их пользу, есть и ряд противопоказаний. Так, помидоры противопоказаны при воспалительных процессах в организме, заболеваниях поджелудочной железы (в частности – панкреатите), изжоге, подагре, экземе, псориазе, повышенной температуре, регулярном метеоризме, а также если заболевания суставов и кожи сопровождаются зудом.

Диетолог также настоятельно рекомендует воздержаться от употребления помидоров тем, у кого гастрит и камни в почках или желчном пузыре. Это связано с тем, что у томатов есть желчегонное свойство. "Если в желчном пузыре есть камни, то регулярное употребление помидоров может спровоцировать их увеличение", – пояснила диетолог.

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Помидоры содержат магний, калий, фосфор, кальций, цинк, витамин С и большое количество антиоксидантов, однако некоторым людям они категорически противопоказаны.
 
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