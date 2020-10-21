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Гродненец показал гениталии перед машиной милиции – видео

21.10.2020 16:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

В ночь на 5 сентября возле одного из увеселительных заведений 40-летний мужчина, увидев милицейскую машину, решил на экстравагантный поступок: он подошел к лобовому стеклу и стал демонстрировать гениталии. Окружающие засняли это на видео и опубликовали в Telegram-канале.

"Благодаря этому оперативники уголовного розыска Ленинского РОВД смогли установить его личность", - сообщили в МВД.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

 
 
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Спустя полтора месяца милиция задержала жителя Гродно, который продемонстрировал гениталии перед служебной машиной МВД. В отношении мужчины заведено уголовное...
 
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