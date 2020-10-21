Опасный для жизни пульс назвали исследователи

Источник материала: Sputnik Беларусь

Какой пульс опасен для жизни, рассказали исследователи из Гетеборгского университета. Результаты их работы опубликованы в журнале Open Heart.

Эксперты отметили, что высокая частота сердечных сокращений в среднем возрасте повышает риск преждевременной смерти вдвое. Точных причин такой связи они пока назвать не смогли, при этом отметили, что контроль за изменением пульса помогает узнать, насколько высок риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у человека.

Ученые из Швеции провели исследование, в ходе которого выяснили: если в состоянии покоя у человека среднего возраста пульс равен 75 ударам в минуту, то у него в два раза повышается риск ранней смерти от разных заболеваний.

Эксперты напомнили, что частота сердечных сокращений у человека разная в различном возрасте. Так, в 40-50 лет норма – 65-90 ударов в минуту, у людей старше 51 года – 60-90 ударов в минуту.

Известно, что небольшой пульс (в пределах нормы, конечно) свидетельствует о хорошей физической подготовке и нормальном состоянии сердечно-сосудистой системы.

Болезни сердца и сосудов, по словам исследователей, – это главная причина смерти среди населения среднего и пожилого возраста.

Ученые решили выяснить, как изменение ЧСС влияет на здоровье и может ли она быть связана с риском ранней смерти.

Эксперимент проводили в 1993 году, в нем участвовали 798 мужчин, родившихся в 1943 году в Швеции. Они ответили на вопросы в анкете и обследовались.

Испытуемых разделили на четыре группы по ЧСС: 55 и менее ударов в минуту, 56-65 ударов в минуту, 66-75 ударов в минуту и свыше 75 ударов в минуту.

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Затем добровольцев, которые еще были живы, вновь обследовали в 2003-м и 2014-м (654 и 536 человек соответственно).

В итоге за время наблюдения 119 мужчин умерли до 71 года, у 237 были сердечно-сосудистые заболевания и у 113 – ишемическая болезнь сердца. С 2003 года у 111 участников эксперимента пульс увеличился, у 205 был прежним, а у 338 – снизился.

Исследователи пришли к выводу, что ЧСС более 75 ударов в минуту была связана с ростом риска смерти от любых причин вдвое, если сравнить с пульсом 55 ударов в минуту и ниже.

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