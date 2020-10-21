Зонд NASA взял образцы грунта и пыли с поверхности астероида Бенну – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Автоматическая межпланетная станция OSIRIS-REx успешно достигла поверхности астероида Бенну и взяла образцы пыли и грунта с поверхности небесного тела.

Специалисты национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщили об успешном завершении очередного этапа программы "Аполлон".

Зонд OSIRIS-REx был запущен с мыса Канаверал в сентябре 2016 года. Беспилотный космический аппарат находился на орбите астероида в течение двух лет, чтобы подготовиться к забору проб с поверхности Бенну.

"Я не могу поверить, что мы действительно сделали это", – сказал руководитель программы исследований американской межпланетной станции OSIRIS-REx Данте Лауретта. "Это – история, это восхитительно", – добавил ученый.

Бенну был выбран из-за близости его орбиты к земной, размеров астероида и предположительно содержащихся в нем материалов. Ожидается, что зонд с полученными образцами вернется на Землю в сентябре 2023 года.

Астероиды – объекты, оставшиеся после формирования Солнечной системы. По мнению ученых, они могут содержать ключи к разгадке происхождения жизни на Земле, а эта операция может стать одним из важнейших событий в истории изучения космоса.