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Зонд NASA взял образцы грунта и пыли с поверхности астероида Бенну – видео

21.10.2020 16:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Автоматическая межпланетная станция OSIRIS-REx успешно достигла поверхности астероида Бенну и взяла образцы пыли и грунта с поверхности небесного тела.

© Pixabay
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Специалисты национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщили об успешном завершении очередного этапа программы "Аполлон".

Зонд OSIRIS-REx был запущен с мыса Канаверал в сентябре 2016 года. Беспилотный космический аппарат находился на орбите астероида в течение двух лет, чтобы подготовиться к забору проб с поверхности Бенну.

"Я не могу поверить, что мы действительно сделали это", – сказал руководитель программы исследований американской межпланетной станции OSIRIS-REx Данте Лауретта. "Это – история, это восхитительно", – добавил ученый.

Бенну был выбран из-за близости его орбиты к земной, размеров астероида и предположительно содержащихся в нем материалов. Ожидается, что зонд с полученными образцами вернется на Землю в сентябре 2023 года.

Астероиды – объекты, оставшиеся после формирования Солнечной системы. По мнению ученых, они могут содержать ключи к разгадке происхождения жизни на Земле, а эта операция может стать одним из важнейших событий в истории изучения космоса.

 
 
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Американское агентство впервые в истории посадило автоматическую межпланетную станцию на поверхность астероида. Зонд OSIRIS-REx смог взять пробы пыли и грунта с...
 
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