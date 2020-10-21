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Забавный мальчик довел всех до слез своим танцем — видео

21.10.2020 16:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Зажигательный танец этого милого мальчика довел всех до слез... От смеха! Ведь так забавно смотрится то, как этот малыш танцует под свою любимую музыку.

Смотреть это видео без смеха попросту невозможно. Не согласны? Попробуйте сами! Одно можем гарантировать точно: благодаря этому ролику с уморительным танцем вы еще долго будете в хорошем настроении. Поэтому никакой депрессии бояться не стоит.

В восторге все не только от танца, но и от самого мальчика: такие у него милые щечки. А главное – отличное настроение!

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Этот мальчик, кажется, может давать мастер-класс о том, как танцевать и получать удовольствие от жизни!
 
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