|
Россия и Беларусь 1 ноября протестируют новые тарифы в роуминге
21.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Операторы связи России и Беларуси с 1 ноября в тестовом режиме перейдут на новую тарификацию в роуминге. Ставка снизится с 30 до 1,5 центов за минуту, передает
По словам Оверчука, опытный период эксплуатации системы продлится два месяца, после чего планируется перейти на постоянное применение комфортных тарифов.
Ранее сообщалось, что цена на
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Опытный период эксплуатации системы продлится два месяца, после чего планируется перейти на постоянное применение комфортных тарифов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)