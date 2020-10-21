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Россия и Беларусь 1 ноября протестируют новые тарифы в роуминге

21.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Операторы связи России и Беларуси с 1 ноября в тестовом режиме перейдут на новую тарификацию в роуминге. Ставка снизится с 30 до 1,5 центов за минуту, передает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя председателя правительства РФ Алексея Оверчука.

«Мы достигли принципиальной договоренности о кардинальном снижении ставок международного интерконнекта на роуминговый трафик, снижении межоператорских роуминговых ставок и реализации комфортных абонентских роуминговых тарифов на пространстве Союзного государства», – сказал он.

По словам Оверчука, опытный период эксплуатации системы продлится два месяца, после чего планируется перейти на постоянное применение комфортных тарифов.

Ранее сообщалось, что цена на роуминг в странах – участницах ЕАЭС в ближайшее время понизится, а к 2025 он может быть отменен.



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Опытный период эксплуатации системы продлится два месяца, после чего планируется перейти на постоянное применение комфортных тарифов.
 
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