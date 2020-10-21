За месяц в Польшу и Украину уехало 13 тыс. белорусов

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«Мы мониторим эту ситуацию, отслеживаем передвижение наших граждан через внешний контур, учитываем, что ряд государств предоставили для белорусских граждан режим определенных преференций. Но считаем, что ситуация не критичная и не наносит серьезного ущерба национальной безопасности. Мы не чувствуем значительной утраты трудовых национальных ресурсов», - сказал Алексей Бегун, передает БЕЛТА.



Что в итоге?

По его словам, в своем большинстве это трудовая миграция.

«Часть из них выезжает как работающие лица. Думаю, это не безвозвратная, это трудовая миграция. Понятно, что украинцы предоставили определенные преференции айтишникам, поляки до сих пор предоставляют преференции в отношении работающих белорусов, которые в упрощенном порядке привлекаются для трудовой деятельности и выезжают на работу», - сказал Алексей Бегун.