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За незаконный оборот оружия задержан гражданин Литвы, проживающий в Островецком районе
Источник материала: Навiны
Несколько карабинов, винтовок и ружей, а также более 1,5 тысячи патронов различного калибра обнаружено у проживающего в Островецком районе 53-летнего гражданина Литвы.
Как сообщает пресс-служба МВД, мужчина приехал в Беларусь около двадцати лет назад, купил хутор, где и обнаружил оружие и патроны. После этого у него, как он сам пояснил следствию, появился интерес к оружию — он искал его в заброшенных домах или покупал.
Часть арсенала хранилась на принадлежащей литовцу станции техобслуживания в Островце, там же владелец занимался и реставрацией оружия.
Мужчина задержан и помещен в ИВС, возбуждено уголовное дело за незаконный оборот оружия.
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Несколько карабинов, винтовок и ружей, а также более 1,5 тысячи патронов различного калибра обнаружено у проживающего в Островецком районе 53-летнего гражданина...
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