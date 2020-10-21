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За незаконный оборот оружия задержан гражданин Литвы, проживающий в Островецком районе

21.10.2020 16:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Несколько карабинов, винтовок и ружей, а также более 1,5 тысячи патронов различного калибра обнаружено у проживающего в Островецком районе 53-летнего гражданина Литвы.

За незаконный оборот оружия задержан гражданин Литвы, проживающий в Островецком районе

Как сообщает пресс-служба МВД, мужчина приехал в Беларусь около двадцати лет назад, купил хутор, где и обнаружил оружие и патроны. После этого у него, как он сам пояснил следствию, появился интерес к оружию — он искал его в заброшенных домах или покупал.

Часть арсенала хранилась на принадлежащей литовцу станции техобслуживания в Островце, там же владелец занимался и реставрацией оружия.

Мужчина задержан и помещен в ИВС, возбуждено уголовное дело за незаконный оборот оружия.

 
 
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Несколько карабинов, винтовок и ружей, а также более 1,5 тысячи патронов различного калибра обнаружено у проживающего в Островецком районе 53-летнего гражданина...
 
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