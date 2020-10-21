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В Грузии произошел захват заложников в банке
Источник материала: Навiны
Один из сотрудников банка успел подать сигнал тревоги, в настоящее время район инцидента оцеплен полицейским спецназом.
Сотрудники отделения «Банка Грузии» и его клиенты в Зугдиди оказались захвачены вооруженными преступниками, сообщило издание
По его данным, преступников двое, они вооружены автоматами и гранатами. В свою очередь, грузинский «Первый канал» утверждает, что преступник один.
Полицейские уже эвакуировали граждан с окрестной территории.
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Один из сотрудников банка успел подать сигнал тревоги, в настоящее время район инцидента оцеплен полицейским спецназом.
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