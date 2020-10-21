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В Грузии произошел захват заложников в банке

21.10.2020 16:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Один из сотрудников банка успел подать сигнал тревоги, в настоящее время район инцидента оцеплен полицейским спецназом.

В Грузии произошел захват заложников в банке
Скриншот видео

 

Сотрудники отделения «Банка Грузии» и его клиенты в Зугдиди оказались захвачены вооруженными преступниками, сообщило издание «Грузия онлайн».

По его данным, преступников двое, они вооружены автоматами и гранатами. В свою очередь, грузинский «Первый канал» утверждает, что преступник один.

 

 

Полицейские уже эвакуировали граждан с окрестной территории.

 
 
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Один из сотрудников банка успел подать сигнал тревоги, в настоящее время район инцидента оцеплен полицейским спецназом.
 
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