В Грузии произошел захват заложников в банке

Один из сотрудников банка успел подать сигнал тревоги, в настоящее время район инцидента оцеплен полицейским спецназом.



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Сотрудники отделения «Банка Грузии» и его клиенты в Зугдиди оказались захвачены вооруженными преступниками, сообщило издание «Грузия онлайн» .

По его данным, преступников двое, они вооружены автоматами и гранатами. В свою очередь, грузинский «Первый канал» утверждает, что преступник один.

Полицейские уже эвакуировали граждан с окрестной территории.