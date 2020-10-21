Белорусский шоумен Дмитрий Кохно будет вести шоу на телеканале ТНТ

Источник материала: Ежедневник

Ведущим нового сезона шоу "Холостяк" на российском телеканале ТНТ станет белорусский шоумен Дмитрий Кохно.

"ТНТ. Новый сезон шоу Холостяк. Ведущий", - сообщил Кохно в своем Instagram в среду. Ранее информация о новом месте работы Кохно появилась в СМИ и telegram-каналах.

Съемки нового сезона популярного телешоу начнутся уже в ближайшее время: сейчас проходит кастинг потенциальных невест. Женихом же в новом сезоне выступит известный рэпер Тимати. На ТНТ планируют показать новый сезон широкой аудитории весной 2021 года.

Кохно — бывший ведущий программы "Удача в придачу" на телеканале ОНТ. Он был уволен после эмоциональных высказываний о протестах в Беларуси. В сентябре вместе с другим известным телеведущим Денисом Дудинским Кохно был задержан и приговорен к 10 суткам ареста. Позже его еще раз судили и наложили на него административный штраф.