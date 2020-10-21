Новый посол Ватикана вручил копии верительных грамот руководству МИД Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 окт - Sputnik. Вопросы сотрудничества Беларуси и Святого Престола были обсуждены в министерстве иностранных дел Беларуси, заместитель главы белорусского внешнеполитического ведомства провел встречу с новым послом Ватикана, сообщили в МИД.

Папа Римский Франциск назначил в Беларусь нового апостольского нунция в середине мая 2020 года, им стал хорватский иерарх, архиепископ Анте Йозич. Недавно дипломат прибыл в Минск. согласно международному праву, верительные грамоты Нунций должен вручить главе государства.

"21 октября заместитель министра иностранных дел Беларуси Сергей Алейник провел встречу с Апостольским Нунцием архиепископом Анте Йозичем по случаю вручения им копий верительных грамот", - сообщили Sputnik в среду в пресс-службе МИД.

Там уточнили, что в ходе встречи обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, подтверждена взаимная заинтересованность в активизации белорусско-ватиканского сотрудничества. Алейник пожелал архиепископу Йозичу активной плодотворной работы в Беларуси.

Новый посол Ватикана — кто он?

Новый апостольский нунций родился в 1967 году в городе Триль, рукоположен в священники был в 1992 году и через три года начал готовиться к дипломатической карьере. Первое посольство - в Индии, потом с 2003 по 2009 год работал секретарем в Нунциатуре в Москве, после чего был направлен Ватиканом на дипломатическую работу на Филиппины, затем в Кот-Д'Ивуар.

Новый нунций владеет, кроме родного хорватского языка, еще девятью – итальянским, английским, испанским, французским, португальским, немецким, китайским, русским и польским.

Год назад монсеньор Анте Йозич серьезно пострадал в жуткой автомобильной аварии в Хорватии. В туннеле столкнулись BMW под управлением 24-летнего водителя, за рулем "Ситроена" был Йозич. От удара машины загорелись и взорвались.

Дипотношения Беларуси и Ватикана были установлены в 1992 году, тогда же была образована Нунциатура. Анте Йозич будет восьмым послом Ватикана в Минске

Возвращение архиепископа

Пока что не сообщается, обсуждалась ли на встрече в Минске тема возвращения в страну главы белорусских католиков архиепископа Тадеуша Кондрусевича, у которого возникли проблемы гражданством.

Архиепископ Кондрусевич не смог въехать в Беларусь из Белостока 31 августа. Поводом для этого Госпогранкомитет назвал аннулирование его паспорта. МВД заявило, что в отношении Кондрусевича была начата проверка о наличии у него белорусского гражданства. более месяца назад департамент по гражданству и миграции МВД направил запрос в компетентные органы ряда стран по данному вопросу.

В свою очередь ранее Ватикан заявил, что ждет от Минска условия по возвращению в Беларусь митрополита Тадеуша Кондрусевича.

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