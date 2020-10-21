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Такой Билли Айлиш вы еще не видели
21.10.2020 17:15 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Американская певица Билли Айлиш подверглась критике в сети из-за своей фигуры: поклонники не оценили формы 18-летней звезды.
© Sputnik / Александр Натрускин
Недавно Айлиш вышла на прогулку в непривычной для себя одежде - обтягивающих шортах и майке и мгновенно попала в объективы фотографов. Снимки облетели всю сеть и шокировали фанатов.
Билли Айлиш подверглась бодишеймингу в сети: некоторые поклонники решили "выпустить пар" и раскритиковали певицу за ее фигуру.
"За несколько месяцев она достигла тела 35-летней мамули-любительницы вина", - написал один из подписчиков Twitter. После чего на защиту звезды встали ее коллеги и поклонники.
Но Айлиш решила сама ответить всем хейтерам и опубликовала свою реакцию в Instagram: видео известного блогера Чизи Дуру под названием "Мы можем принять нормальные тела?".
Напомним, что до этого в сети раскритиковали располневшую
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И хотя на защиту певицы встали многочисленные поклонники и знаменитые коллеги, звезда предпочла самостоятельно разобраться с хейтерами.
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