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Поэтапное снижение тарифов на роуминг в ЕАЭС начнется не ранее 1 июля 2021 года

21.10.2020 17:39 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Евразийская экономическая комиссия предложила начать поэтапное снижение тарифов на роуминг в ЕАЭС с 1 июля 2021 года.

ОБ этом сообщила во время онлайн-брифинга в среду помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина, передает Интерфакс.

"Если коротко, то комиссия предлагает обеспечить плавный переход к ценам на услуги связи в роуминге на уровне домашних тарифов к началу 2025 года, но по решению государств союза этот срок может быть сокращён", - пояснила Малкина.

Помощник председателя Коллегии ЕЭК уточнила, что предлагается на утверждение следующий график поэтапного снижения тарифов: с 1 июля 2021 года - не более 90% платы за такую услугу в домашнем регионе; с 1 января 2022 года - не более 70%; с 1 января 2023 года - не более 40%; с 1 января 2024 года - не более 20%; с 1 января 2025 года - 0%.

Малкина напомнила, что на площадке ЕЭК была создана специальная рабочая группа, которая проанализировала мировой опыт снижения стоимости услуг связи в роуминге, а также вопросы внедрения справедливых тарифов в международном роуминге на территории ЕАЭС. По ее словам, 27 октября этот вопрос рассмотрит Коллегия ЕЭК, а затем Совет ЕЭК и Евразийский межправсовет.

 
 
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Евразийская экономическая комиссия предложила начать поэтапное снижение тарифов на роуминг в ЕАЭС с 1 июля 2021 года.
 
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