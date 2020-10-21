Сколько банки готовы платить за валюту?

Можно ожидать, что эти процессы будут продолжаться, причем довольно долго.





Впрочем, отток вкладов в сентябре оказался меньше, чем в августе, когда сумма валютных депозитов населения сократилась на 624,3 млн. долларов. В результате у физических лиц в банках на 1 октября текущего года осталось всего 6 млрд. долларов. С начала года валютные вклады физических лиц снизились на 1,5 млрд. долларов.





Несложно подсчитать, что если сложившиеся в последние месяцы темпы оттока валютных вкладов сохранятся еще некоторое время, то через год валютных средств населения в банках вообще не останется. Этого, конечно, не произойдет, но угроза значительной потери средств существует, и банкам надо что-то делать в целях предотвращения подобного развития событий.





В настоящее время они быстро повышают проценты по валютным депозитам. В частности, с начала года ставка по новым вкладам на срок до 1 года увеличилась почти в 3 раза и достигла 0,9% годовых.





Еще в августе данная ставка равнялась 0,74%, то есть всего за один месяц она существенно выросла. Аналогичная ставка по вкладам на срок выше года увеличилась в сентябре до 1,75% годовых с 1,58% в августе и 1,24% в январе текущего года.





Растут проценты и по валютным вкладам юридических лиц. В частности, средняя ставка по новым депозитам юридических лиц на срок до 1 года в сентябре увеличилась до 1,5% с 1,21% годовых в августе и 1,01% в январе текущего года. В то же время, аналогичная ставка по долгосрочным вкладам оказалась ниже, и составила в сентябре 1,13% годовых против 0,73% в августе и 1,07% в январе.





Рублевые депозиты недостаточно привлекательны

В принципе, сокращение валютных средств населения в банках можно было бы считать благом – Нацбанк давно этого добивается. Но только в том случае, если бы люди переводили свои средства в рублевые депозиты, а этого не происходит.





Величина срочных рублевых вкладов физических лиц в сентябре сократилось по сравнению с августом на 77 млн. рублей и достигла 4,58 млрд. рублей. В августе данный параметр снизился на 270,8 млн. рублей.





В то же время, величина средств физических лиц на переводных вкладах, то есть, в основном, на банковских карточках, в сентябре увеличилась на 91,2 млн. рублей – до 2,76 млрд. рублей. При этом в августе население забрало с карточек 704,6 млн. рублей.





Таким образом, средства из долларов в рубли не переводятся. Не помогает и увеличение процентов по рублевым вкладам. А именно, средняя ставка по новым депозитам населения в белорусских рублях на срок до 1 года в сентябре увеличилась до 15,16% годовых с 11,75% в августе.





Увеличение относительно скромное, учитывая серьезность проблем. А средняя ставка по новым долгосрочным депозитам выросла всего до 11,65% с 11,49%. То есть, банки ожидают, что проблемы с рублями долго не продлятся.





Правда, средняя ставка по новым долгосрочным вкладам юридических лиц выросла весьма существенно: до 13,91% годовых с 7,68% в августе. Но это может объясняться тем, что ранее проценты по таким депозитам были заниженными.





Все это означает, что дальнейший рост процентов по рублевым депозитам населения маловероятен, то есть дополнительного стимула для продажи валюты населением не возникнет. Ставки по рублевым депозитам больше, чем по валютным, но они недостаточно велики, чтобы компенсировать риски, возникшие в связи с политическим кризисом в РБ и всеми прочими кризисами.





Это означает, что валюта , которую физические лица забирают из банков, похоже, еще долго будет храниться по домам. Многие люди, возможно, вложили бы ее куда-нибудь, но вариантов немного. Есть, конечно, облигации банков и предприятий, и в какой-то мере средства в них вкладываются.





Так, стоимость валютных ценных бумаг, выпущенных банками, и находящихся вне банковского оборота, в сентябре выросла на 25,5 млн. долларов, достигнув 513 млн. долларов. В августе они увеличились на 7,6 млн. долларов.





При этом стоимость рублевых ценных бумаг, выпущенных банками и находящихся вне банковского оборота, в сентябре сократилась по сравнению с августом на 43,6 млн. рублей и составила 1,4 млрд. рублей.





Кроме того, имеются еще облигации субъектов хозяйствования, ставки по которым бывают довольно высоки. Так, например, в настоящее время Беларусбанк реализует облигации ООО «Арлекс», погашаемые в 2025 году, с фиксированной доходностью 7,5% годовых. Это намного выше процентов по банковским депозитам, но и риск подобных вложений, конечно, больше.





Чудо маловероятно

Таким образом, рыночная цена привлечения валюты в Беларуси, учитывающая все риски, намного выше, чем ставки по валютным депозитам в банках.





Чтобы понять, до какого уровня следовало был подняться этим ставкам, можно стоимость привлечения валюты Беларусью как государством. В июне Беларусь разместила за рубежом еврооблигации в долларах. Доходность облигаций со сроком обращения, равным 5,7 годам, составила 5,875% годовых, а со сроком 10,7 года – 6,378% годовых.





Получается довольно странная картина. Правительство Беларуси заимствует за рубежом средства по ставкам, которые намного выше ставок, по которым коммерческие банки заимствуют валюту на внутреннем рынке. Хотя, по идее, все должно было бы обстоять прямо наоборот, ведь государство самый надежный заемщик, поэтому ему деньги должны предоставляться по минимальным ставкам.





Таким образом,

в Беларуси на рынке валютных вкладов сложилась ненормальная ситуация.

Она рукотворная – ее создал Нацбанк, который посредством занижения ставок по валютным депозитам коммерческих банков пытался заставить народ продавать валюту. Вместо этого получилось, что он снизил интерес к банковским сбережениям вообще.





Получается, что белорусские банки могли бы увеличить проценты по рублевым вкладам еще в несколько раз, что восстановило бы рыночные принципы экономики в РБ. Валютные кредиты в РБ стали бы дороже, но они и должны быть дороже.





Но Нацбанк вряд ли допустит подобное, так как это будет признанием ошибочности его стратегии на валютном рынке. К тому же, отток валюты из банков постепенно прекратится, несмотря на низкие ставки по депозитам, так как те люди, которые опасаются возникновения проблем у банков в связи с кризисами, скорее всего, средства из банков уже забрали.





Многие физические лица хранят валюту в банках не ради процентов, а чтобы не держать ее дома. Но так как ситуация остается сложной, люди, скорее всего, продолжат понемногу забирать средства из финансовых учреждений.





Возвращать валюту в банки сейчас мало кто станет, так как низкие ставки по депозитам, несмотря на их увеличение, не выглядят привлекательными.





В таких условиях можно ожидать продолжения роста процентов по валютным вкладам, но примерно такими же темпами, как сейчас – на доли процента в месяц, и то, это продлится, скорее всего недолго. То есть, чуда не произойдет, и ставки до рыночного уровня – нескольких процентов годовых – не поднимутся.





По долгосрочным депозитам они, возможно, немного превысят 2%, а по краткосрочным застрянут в интервале 1-2%.





Но это, конечно, в том случае, если не произойдет обострения кризисов.