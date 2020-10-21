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Это не фейк! История о том, как врач БСМП "поставил к стенке" конвоиров избитого мужчины

21.10.2020 17:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Телеграм-канал "Белые халаты" рассказал историю о том, как врач БПСМ предложил конвойным милиционерам, приехавшим с избитым мужчиной, караулить его в позе, в которой силовики часами держали людей в жуткие дни августа 2020 года. Оказалось, что история эта не фейковая, а очень даже реальная.

Это не фейк! История о том, как врач БСМП "поставил к стенке" конвоиров избитого мужчины
во время подавления мирных протестов в Минске 9-12 августа
"Поступил в больницу мужчина с болью в области рёбер слева и в н/конечностях, находился под конвоем. Со слов пациента, избили. Положили в травму. 

Заведующий распорядился убрать все стулья. Сопровождающие начали возникать, что им присесть негде, позвали администрацию. 

Администрация решила перевести пациента в реанимацию. Коллеги из травмы туда позвонили, чтобы они тоже стулья попрятали. «Стулья не предназначены. Covid всё-таки, посещения нет».

Сопровождающие начали и там снова возникать, что им негде расположиться. 

Один из заведующих при них и администрации встал на колени (к стене лицом), заложил руки за голову и сказал: «Говорят, так можно четверо суток стоять», а затем встал и ушёл", - рассказал историю телеграм-канал "Белые халаты".

Несмотря на то, что к сообщению было прикреплено фото экрана с анамнезом: пациент жаловался, что 18 октября, в день большого протестного марша, его избили сотрудники милиции, некоторые не поверили в реальность истории.



Однако, несмотря на все сомнения, у Еврорадио получилось подтвердить, что эта история произошла в действительности.

В Больнице скорой медицинской помощи подтвердили, что завотделением и милиционеры действительно поспорили о стульях. Журналисты узнали имена медиков, которые так выразили свой протест.

— Там были настроены их [милиционеров. — Еврорадио] вообще вытурить, но не получилось. Стулья позабирали, чтобы они не сидели. Милиционеры даже вызывали своего начальника, который туда приезжал и разбирался. Человека, которого привезли милиционеры, медики решили не отдавать и держать до последнего, чтобы он снова не попал им в руки, — рассказывает Еврорадио медик.

По словам фельдшера скорой помощи, которая общается с сотрудниками БСМП, обстановка там сейчас напряжённая.

— Сейчас идут репрессии. В БСМП руководство составляет списки тех, кто ходит “за оппозицию”, чтобы с ними не продлевать контракт. Там сейчас на них идёт давление по полной, — рассказывает врач.

Медики из БСМП ещё в августе одними из первых высказались о жестоких избиениях и травмах протестующих, с которыми им пришлось столкнуться на работе. 

Также медики БСМП чётко обозначали свою позицию, выходя на мирные акции против насилия и в знак солидарности с народом. Некоторые медики после акций протеста были задержаны и осуждены.
 
Теги: Минск
 
 
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Телеграм-канал "Белые халаты" рассказал историю о том, как врач БПСМ предложил конвойным милиционерам, приехавшим с избитым мужчиной, караулить его в позе, в...
 
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