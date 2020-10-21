МВД: «Задержан мужчина, который перекрыл движение колонне милицейских машин» (видео)

Источник материала: Onliner

В МВД сообщили, что задержан мужчина, который перекрыл движение колонне милицейских машин и помял одной из них капот. «Речь идет об инциденте, который произошел вечером 9 августа на проспекте Победителей в Минске. Тогда группа агрессивно настроенных людей перекрыла проезжую часть, остановив колонну служебного транспорта МВД в сопровождении автомобиля ГАИ. При этом требования милиционеров освободить дорогу молодые люди проигнорировали», — пояснили в Министерстве внутренних дел.

«В продолжение противоправных действий один из протестующих подошел к патрульному Geely и нанес несколько ударов кулаком по капоту, нецензурно выражаясь и показывая оскорбительные жесты в адрес правоохранителей, — рассказали в министерстве. — Молодому человеку удалось скрыться, а по факту хулиганских действий следователи возбудили уголовное дело».

Сегодня, 21 октября, сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого.

«33-летнего минчанина задержали по месту жительства при силовой поддержке бойцов СОБРа, — сообщили в МВД. — Свои действия мужчина объяснил негативным влиянием на него деструктивных Telegram-каналов, в которых призывали людей к массовым беспорядкам».

Там добавили, что фигурант не судим, ранее привлекался к административной ответственности по линии ГАИ.