Разработчик «Голоса» анонсировал «платформу цифровой солидарности»

Источник материала: Onliner

Автор проекта «Голос» Павел Либер совместно с командой BySol анонсировал новую инициативу — «платформу цифровой солидарности». Сообщается, что она объединит в себе несколько фондов взаимопомощи и станет шагом на пути к альтернативной цифровой экономике Беларуси.

По словам Павла, с помощью новой инициативы белорусы смогут быстрее получать помощь из фондов, а также получат возможность тратить деньги в сети подключенных к платформе организаций. Расчет будет вестись собственной валютой, привязанной к доллару. Разработчики считают, что это поможет снизить зависимость от инфляции и позволит людям не бояться угроз увольнения, лишения стипендий и других наказаний за выражение своей гражданской позиции.









— Эта платформа позволит людям не только быстрее помогать друг другу, но также забрать собственные деньги у режима, который тратит наши налоги не на медицину и образование, а на правовой беспредел и репрессии. Мы не хотим больше спонсировать ОМОН, поэтому создаем платформу цифровой солидарности, — написал Павел на своей странице в Facebook.

Он отметил, что к платформе подключатся учителя, врачи, фермеры, поставщики различной продукции. Все они смогут оказывать платные услуги удаленно (репетиторство, телемедицина, онлайн-заказы) и зарабатывать внутри платформы, «не поддерживая своими налогами силовые структуры».