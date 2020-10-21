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Азаренко вышла в четвертьфинал турнира в Остраве
Источник материала: Навiны
Белоруска Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал турнира ВТА в Остраве, одолев чешку Барбору Крейчикову по итогам трех сетов.
Виктория Азаренко (Беларусь, 14) — Барбора Крейчикова (Чехия, 85) — 2:6, 6:2, 6:1
Следующей соперницей Азаренко станет сильнейшая теннисистка из пары Каролина Мухова (28) — Элизе Мертенс (21).
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Белоруска Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал турнира ВТА в Остраве, одолев чешку Барбору Крейчикову по итогам трех сетов.
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