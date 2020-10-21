ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Азаренко вышла в четвертьфинал турнира в Остраве

21.10.2020 17:49 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Белоруска Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал турнира ВТА в Остраве, одолев чешку Барбору Крейчикову по итогам трех сетов.

Азаренко вышла в четвертьфинал турнира в Остраве
Фото: ВТА

Виктория Азаренко (Беларусь, 14) — Барбора Крейчикова (Чехия, 85) — 2:6, 6:2, 6:1

Следующей соперницей Азаренко станет сильнейшая теннисистка из пары Каролина Мухова (28) — Элизе Мертенс (21).

 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белоруска Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал турнира ВТА в Остраве, одолев чешку Барбору Крейчикову по итогам трех сетов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Латушко рассказал о "праве бани" и что думает о Воскресенском
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.10.2020
Mir24.TV Belarus
21.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика