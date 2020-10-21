22-летний минчанин получил доступ более чем к 10 миллионам игровых аккаунтов

Передано прокурору для направления в суд уголовное дело в отношении 22-летнего жителя Минска, обвиняемого в несанкционированном доступе к компьютерной информации с использованием вредоносных программ.





По данным следствия , молодой человек незаконно получил доступ к учетным записям более 30 интернет-ресурсов, среди которых известные игровые сайты. В целом пол контролем минчанина оказалось более 10 миллионов игровых аккаунтов.

Установлено, что не менее 640 игровых аккаунтов были проданы, а сумма дохода превысила 20 тысяч рублей.

Уголовное дело заведено по двум статьям — ч. 1 ст. 354 (заведомое использование компьютерных программ с целью несанкционированного копирования информации, хранящейся в компьютерной системе, сети и на машинных носителях) и ч. 2 ст. 349 (несанкционированный доступ к компьютерной информации) Уголовного кодекса.

К минчанину применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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