|
22-летний минчанин получил доступ более чем к 10 миллионам игровых аккаунтов
Источник материала: Навiны
Передано прокурору для направления в суд уголовное дело в отношении 22-летнего жителя Минска, обвиняемого в несанкционированном доступе к компьютерной информации с использованием вредоносных программ.
По
Установлено, что не менее 640 игровых аккаунтов были проданы, а сумма дохода превысила 20 тысяч рублей.
Уголовное дело заведено по двум статьям — ч. 1 ст. 354 (заведомое использование компьютерных программ с целью несанкционированного копирования информации, хранящейся в компьютерной системе, сети и на машинных носителях) и ч. 2 ст. 349 (несанкционированный доступ к компьютерной информации) Уголовного кодекса.
К минчанину применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Фото pixabay.com
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Передано прокурору для направления в суд уголовное дело в отношении 22-летнего жителя Минска, обвиняемого в несанкционированном доступе к компьютерной информации...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)