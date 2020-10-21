В отношении защитника мурала с «диджеями перемен» Степана Латыпова ведется предварительное расследование

В отношении защитника мурала с «диджеями перемен» минчанина Степана Латыпова ведется предварительное расследование, сообщил БелаПАН адвокат Илья Перхальский.





Латыпов находится под стражей более месяца. По словам адвоката, он посещал подзащитного на прошлой неделе в СИЗО № 1 на ул. Володарского. «Здоровье его в порядке. Проводится предварительное расследование, защитой необходимые ходатайства подаются», — отметил собеседник.

Степан Латыпов является подозреваемым по ст. 293 Уголовного кодекса (массовые беспорядки). Он был задержан 15 сентября во дворе своего дома на улице Червякова. Минчане называют этот двор «площадью Перемен», постоянно вывешивают там бело-красно-белые флаги, а на трансформаторной будке рисуют двух диджеев, включивших песню Виктора Цоя «Перемен» 6 августа на официальном мероприятии в Киевском сквере.

Латыпов был задержан, когда защищал будку с изображением диджеев от силовиков, которые в очередной раз пришли стирать рисунок. Минчанин требовал, чтобы неизвестные в штатском и масках представились. Позже в квартире Латыпова был проведен обыск, а его самого отвезли в изолятор на Окрестина.

25 сентября белорусские правозащитные организации заявили, что уголовное дело против Латыпова носит заказной, политически мотивированный характер, и признали его политзаключенным. В совместном заявлении организации напомнили о телесюжетах про задержание Латыпова, продемонстрированных 19 сентября в эфире нескольких государственных каналов. В данных сюжетах утверждалось, что Латыпов подозревается в организации незаконного канала поставки в страну опасных химикатов и намеревался использовать отравляющие вещества против сотрудников милиции.

Правозащитники подчеркнули, что озвученные обвинения в якобы подрывной деятельности Латыпова не образуют состава уголовного преступления, поскольку ни дискредитация органов власти и милиции, ни проведение мирных собраний, ни вывешивание не запрещенных действующим законодательством бело-красно-белых флагов, а тем более размещение изображений «диджеев перемен» не являются действиями, подлежащими криминализации по национальному законодательству и нормам международного права в области прав человека.

Обвинения в подготовке отравлений сотрудников милиции, убеждены правозащитники, «не выдерживают никакой критики, научно не обоснованы и являются не чем иным, как фантазиями представителей ГУБОПиК». Они уверены, что в случае с Латыповым был нарушен принцип презумпции невиновности. «В частности, в телесюжетах госканалов, которые носили явно обвинительный уклон, утверждалось о фактах совершения противоправных действий С.Латыповым, создавался образ крайне опасного для общества человека, хотя это еще не доказано ни следствием, ни судом», — подчеркивалось в заявлении.