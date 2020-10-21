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В отношении защитника мурала с «диджеями перемен» Степана Латыпова ведется предварительное расследование
Источник материала: Навiны
В отношении защитника мурала с «диджеями перемен» минчанина Степана Латыпова ведется предварительное расследование, сообщил БелаПАН адвокат Илья Перхальский.
Латыпов находится под стражей более месяца. По словам адвоката, он посещал подзащитного на прошлой неделе в СИЗО № 1 на ул. Володарского. «Здоровье его в порядке. Проводится предварительное расследование, защитой необходимые ходатайства подаются», — отметил собеседник.
Степан Латыпов является подозреваемым по ст. 293 Уголовного кодекса (массовые беспорядки). Он
Латыпов был задержан, когда защищал будку с изображением диджеев от силовиков, которые в очередной раз пришли стирать рисунок. Минчанин требовал, чтобы неизвестные в штатском и масках представились. Позже в квартире Латыпова был проведен обыск, а его самого отвезли в изолятор на Окрестина.
25 сентября белорусские правозащитные организации заявили, что уголовное дело против Латыпова носит заказной, политически мотивированный характер, и признали его политзаключенным. В совместном заявлении организации напомнили о телесюжетах про задержание Латыпова, продемонстрированных 19 сентября в эфире нескольких государственных каналов. В данных сюжетах утверждалось, что Латыпов подозревается в организации незаконного канала поставки в страну опасных химикатов и намеревался использовать отравляющие вещества против сотрудников милиции.
Правозащитники подчеркнули, что озвученные обвинения в якобы подрывной деятельности Латыпова не образуют состава уголовного преступления, поскольку ни дискредитация органов власти и милиции, ни проведение мирных собраний, ни вывешивание не запрещенных действующим законодательством бело-красно-белых флагов, а тем более размещение изображений «диджеев перемен» не являются действиями, подлежащими криминализации по национальному законодательству и нормам международного права в области прав человека.
Обвинения в подготовке отравлений сотрудников милиции, убеждены правозащитники, «не выдерживают никакой критики, научно не обоснованы и являются не чем иным, как фантазиями представителей ГУБОПиК». Они уверены, что в случае с Латыповым был нарушен принцип презумпции невиновности. «В частности, в телесюжетах госканалов, которые носили явно обвинительный уклон, утверждалось о фактах совершения противоправных действий С.Латыповым, создавался образ крайне опасного для общества человека, хотя это еще не доказано ни следствием, ни судом», — подчеркивалось в заявлении.
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В отношении защитника мурала с «диджеями перемен» Степана Латыпова ведется предварительное расследование
В отношении защитника мурала с «диджеями перемен» минчанина Степана Латыпова ведется предварительное расследование, сообщил БелаПАН адвокат Илья Перхальский.
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