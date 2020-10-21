СМИ: 200-300 сотрудников минского офиса Wargaming уже в Киеве, 500 могут переехать в Вильнюс

Источник материала: Ежедневник

Компания Wargaming перевезла в киевский офис около 200-300 сотрудников.

Компания Wargaming перевезла в киевский офис около 200-300 сотрудников. Об этом сообщает AIN.UA со ссылкой на нескольких источников. Официально в компании не подтвердили, но и не опровергли эти данные, пишет издание.

Пока неизвестно, на какой срок переехали сотрудники и собираются ли вернуться в Минск. По данным источников AIN.UA, компания также планирует перевезти около 500 сотрудников с семьями в Вильнюс.

В белорусском офисе Wargaming работает около 2400 человек, в украинском — более 400 сотрудников.

Ранее глава Wargaming Виктор Кислый в интервью российскому порталу Kanobu рассказал, что компания не собирается уходить из Минска.

Виктор Кислый:

— Я не говорил, что мы будем релоцировать компанию. Но есть группа разработчиков, которая может захотеть переехать. Они могут подойти ко мне и поговорить. Если они чувствуют, что им будет комфортнее в другом месте, то мы как компания всем им поможем. А как будет выглядеть будущее, у меня нет таких данных… Мы вполне очевидно понимаем какие-то риски: интернет отключали на пару дней, да и сейчас — то потухнет, то заработает. Мы не можем работать, когда нет интернета. Но у нас есть 17 офисов по всему миру. И если нужно будет некоторое перераспределение мощностей, то мы сделаем это.