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СМИ: 200-300 сотрудников минского офиса Wargaming уже в Киеве, 500 могут переехать в Вильнюс
21.10.2020 17:57 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Компания Wargaming перевезла в киевский офис около 200-300 сотрудников.
Компания Wargaming перевезла в киевский офис около 200-300 сотрудников. Об этом сообщает
Пока неизвестно, на какой срок переехали сотрудники и собираются ли вернуться в Минск. По данным источников AIN.UA, компания также планирует перевезти около 500 сотрудников с семьями в Вильнюс.
В белорусском офисе Wargaming работает около 2400 человек, в украинском — более 400 сотрудников.
Ранее глава Wargaming Виктор Кислый в интервью российскому порталу Kanobu рассказал, что компания не собирается уходить из Минска.
Виктор Кислый:
— Я не говорил, что мы будем релоцировать компанию. Но есть группа разработчиков, которая может захотеть переехать. Они могут подойти ко мне и поговорить. Если они чувствуют, что им будет комфортнее в другом месте, то мы как компания всем им поможем. А как будет выглядеть будущее, у меня нет таких данных… Мы вполне очевидно понимаем какие-то риски: интернет отключали на пару дней, да и сейчас — то потухнет, то заработает. Мы не можем работать, когда нет интернета. Но у нас есть 17 офисов по всему миру. И если нужно будет некоторое перераспределение мощностей, то мы сделаем это.
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Компания Wargaming перевезла в киевский офис около 200-300 сотрудников.
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