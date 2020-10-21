Захват заложников в Грузии: спецоперация в прямом эфире и выкуп $500 тыcяч

Источник материала: Sputnik Беларусь

Мужчина, вооруженный автоматом и гранатой, захватил отделение банка в грузинском городе Зугдиди. Преступник держит в заложниках посетителей и сотрудников филиала и требует выкуп – полмиллиона долларов.

На месте происшествия работают полицейские. Спецоперация по освобождению заложников идет в прямом эфире местной телекомпании. МВД Грузии призвало представителей СМИ прекратить трансляцию.

Неизвестный ворвался в филиал банка Грузии днем 21 октября. В тот момент в здании находились предположительно 30 человек. Пожилых людей захватчик выпустил, другие сумели выбраться из здания через крышу и пожарную лестницу. В настоящее время в заложниках остается порядка 20 человек.

По информации Sputnik Грузия , захвативший банк мужчина связался со всеми телеканалами. Один из заложников в эфире сообщил, что преступник "вооружен до зубов", в руке у него граната без чеки.

"Поэтому всякая попытка насильственного решения вопроса приведет к жертвам. Этот человек требует 500 тысяч долларов и гарантии безопасного ухода", – рассказал заложник.

По его словам, на выполнение своих требований преступник дает два часа.

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