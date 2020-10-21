Папа парня, который попал в тюрьму из-за фото с деталью водомета, продает дом – нужны деньги на адвоката

Источник материала: KYKY

5 октября стало известно, что беларус Никита Игнатюк отправится в тюрьму – потому что сделал фото с деталью водомета, который беларусы разобрали на марше.

Суд признал Никиту виновным в участии в несанкционированном мероприятии и отправил на Окрестина на 15 суток.

Парень должен был выйти на свободу 19 октября, но его не выпустили. Отец Никиты, Александр, рассказал TUT.by, что теперь его сын проходит подозреваемым по другой статье – ч.1 ст. 342 УК «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них». Еще раз: за фото – уголовная статья.

Александр настаивает, что его сын к не имеет отношения к разбору водомета – он просто сфотографировался с гидрантом. Поэтому хочет, чтобы Никита как можно скорее вышел из ИВС. Но денег на адвоката у Александра нет, поэтому он хочет продать свой дом в деревне Ястребель Столинского района. «Каждое процессуальное действие обходится в 300 рублей адвокату, как мне сказали. Там в деревне я – единственный житель. Считай, всю деревню продаю. Место там хорошее, рядом озеро Чертовский омут», — говорит Александр.

Если вы хотите помочь семье Никиты, можете перечислить средства на банковскую карту его сестры — 4177 5311 0866 4155 до 05/21 ANASTASIYA IHNATSIUK — или обратиться по вопросу покупки дома к его отцу по номеру +375 29 111 49 49.

P.S.

Когда мы написали о ситуации Александра в наш телеграм, несколько адвокатов выразили желание помочь этой семье бесплатно. Мы надеемся, что папе Никиты все же не придется ничего продавать.