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Папа парня, который попал в тюрьму из-за фото с деталью водомета, продает дом – нужны деньги на адвоката
Источник материала: KYKY>
5 октября стало известно, что беларус Никита Игнатюк отправится в тюрьму – потому что сделал фото с деталью водомета, который беларусы разобрали на марше.
Суд признал Никиту виновным в участии в несанкционированном мероприятии и отправил на Окрестина на 15 суток.
Парень должен был выйти на свободу 19 октября, но его не выпустили. Отец Никиты, Александр,
Александр настаивает, что его сын к не имеет отношения к разбору водомета – он просто сфотографировался с гидрантом. Поэтому хочет, чтобы Никита как можно скорее вышел из ИВС. Но денег на адвоката у Александра нет, поэтому он хочет продать свой дом в деревне Ястребель Столинского района. «Каждое процессуальное действие обходится в 300 рублей адвокату, как мне сказали. Там в деревне я – единственный житель. Считай, всю деревню продаю. Место там хорошее, рядом озеро Чертовский омут», — говорит Александр.
Если вы хотите помочь семье Никиты, можете перечислить средства на банковскую карту его сестры — 4177 5311 0866 4155 до 05/21 ANASTASIYA IHNATSIUK — или обратиться по вопросу покупки дома к его отцу по номеру +375 29 111 49 49.
P.S.
Когда мы написали о ситуации Александра в наш телеграм, несколько адвокатов выразили желание помочь этой семье бесплатно. Мы надеемся, что папе Никиты все же не придется ничего продавать.
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Папа парня, который попал в тюрьму из-за фото с деталью водомета, продает дом – нужны деньги на адвоката
5 октября стало известно, что беларус Никита Игнатюк отправится в тюрьму – потому что сделал фото с деталью водомета, который беларусы разобрали на марше. Суд...
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