6 советов, чтобы избежать обострения экземы осенью

Источник материала: Tut.by

У многих экзема кистей рук обостряется с наступлением холодов и включением отопления. И это, к сожалению, ожидаемо. Сухой воздух, низкая влажность, холод при экземе могут выступать провокаторами. Несколько советов о том, как этому противостоять, дала врач-дерматовенеролог городского клинического кожно-венерологического диспансера Минска Светлана Якубовская. «Эти правила также актуальны для всех, кто сталкивается в холода с сухостью, трещинками, шелушением кожи рук», — уточняет доктор.



Светлана ЯкубовскаяВрач-дерматовенеролог, ведет блог в Instagram Врач-дерматовенеролог, ведет блог в

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Носите перчатки на улице

Тонкие или толстые — не важно! Вашим рукам должно быть тепло. Как только вы снимаете (или забываете) перчатки, на улице кожа сталкивается с триггерами. Даже если вы вышли из дома и сразу сядете в машину или просто выносите мусор.

Не контактируйте с химией

Это касается средств для мытья посуды, порошков, хозяйственного мыла, антисептиков и прочего. Их составы слишком агрессивны для вашей чувствительной кожи. Посуду мойте в перчатках (сперва — хлопчатобумажные, а сверху — резиновые; хлопковые перчатки можно пошить самостоятельно из ткани). На улице, в магазине надевайте тонкие полиэтиленовые перчатки, чтобы не так часто обрабатывать руки антисептиками. Последние выбирайте из ряда натуральной косметики, с маслами и прочими успокаивающими компонентами.

Мойте руки с мягкими средствами

Это могут специальные линейки для атопичной кожи, могут быть средства для купания новорожденных, с маслами в идеале для более мягкого воздействия. Не жидкое мыло из масс-маркета!

Используйте увлажняющие и смягчающие кремы (эмоленты)

Я всегда говорю: если у вас нет экземы, можно выбрать что-то из масс-маркета. Ну, а если она у вас есть, то обращайте внимание по возможности на продукты из аптек, созданные специально для вашей кожи. Наносите их так часто, как советует ваш врач, а также при ощущениях сухости, стянутости.

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Вам некомфортно? Жирно? Выбирайте разные текстуры: когда можно дать крему впитаться 10−15 минут — текстура плотнее (таким образом вы восстанавливаете липидную мантию кожи), когда надо срочно продолжать работу — текстура легче (для восстановления водного баланса).



Фото: Ümit Bulut, unsplash.com

Избегайте стрессов

И, на мой взгляд, это самый сложный и порою трудновыполнимый пункт. Но факт остается фактом: до сих пор не установлено четко, почему эмоциональный стресс может быть триггером экземы. Однако мы это регулярно наблюдаем: ребенок пошел в школу или сад, активируется атопический дерматит (напоминаю, что атопический дерматит — это вид экземы), много дел на работе, вы устаете, не высыпаетесь — обостряется зуд и высыпания и т.д.

Не лечитесь сами

Тоже банальный совет, но он не менее важен. Когда вы самостоятельно перепробовали пол-аптеки, не соблюдали четкие режимы и кратность, то не так и просто порою осознать и принять, что «надо вот этот крем попробовать заново, только добавить вот это и это, наносить четко 5−7 дней» и т.д.

Помните: экзема — это хроническое кожное заболевание. Оно может начаться в любом возрасте. Это не заразно. Но требует вашего неустанного контроля и терпения.