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В Минске продлят сезон сельскохозяйственных ярмарок, но у Дворца спорта их по-прежнему не будет

21.10.2020 18:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске в этом году решили продлить сезон сельскохозяйственных ярмарок. Об этом нам рассказали в главном управлении торговли и услуг Мингорисполкома. Овощи и фрукты от белорусских фермеров можно будет купить до заморозков.


Обычно к ноябрю ярмарки начинают сворачиваться. Но в этот раз их решили проводить до тех пор, пока будет теплая погода. Напомним, что в этом году сезон сельскохозяйственных ярмарок и начался необычно рано — уже 12 сентября.

— Людям очень понравился такой формат торговли. Они просят. Продавцы тоже этого хотят. Поэтому почему бы и не продлить. Но нужно, чтобы была плюсовая температура, тогда овощи и фрукты не замерзнут. Если будет минус, хранить их ночью вне каких-то помещений с субботы на воскресенье будет невозможно, — пояснили в главном управлении торговли и услуг Мингорисполкома.

Обычно общегородские ярмарки проходили на двух площадках — возле «Чижовка-Арены» и у Дворца спорта. Было время, когда оставили только одну, в Чижовке. Тогда жители Центрального района и других очень просили городские власти, чтобы у Дворца спорта тоже проводили ярмарку, потому что им в Чижовку неудобно ездить. Но в этом году из крупных снова осталась только возле «Чижовка-Арены».

— В этом году решили, что хватит одной. Так было задумано изначально, чтобы сконцентрировать всех продавцов и покупателей в одном месте. У Дворца спорта не очень удобные подъезды, машину негде поставить. Люди обычно туда только пешком ходят с тележками. Может, туда удобно добираться, да потом мешок с собой тащить неудобно, — прокомментировали в Мингорисполкоме.

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Теги: Минск
 
 
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В главном управлении торговли и услуг Мингорисполкома рассказали, почему городские власти приняли такое решение.
 
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