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Милиция задержала мужчину, который 9 августа помял капот патрульной Geely

21.10.2020 18:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске задержали мужчину, который перекрыл движение колонне милицейских машин и помял одной из них капот. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

— Инцидент произошел вечером 9 августа на проспекте Победителей в Минске. Тогда группа агрессивно настроенных людей перекрыла проезжую часть, остановив колонну служебного транспорта МВД в сопровождении автомобиля ГАИ. При этом требования милиционеров освободить дорогу молодые люди проигнорировали, — рассказали в милиции.

После этого один из протестующих подошел к патрульному Geely и нанес несколько ударов кулаком по капоту, нецензурно выражаясь и показывая оскорбительные жесты в адрес правоохранителей. Мужчина скрылся, а следователи по факту хулиганских действий возбудили уголовное дело.

21 октября сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в преступлении 33-летнего минчанина и при силовой поддержке бойцов СОБРа задержали его по месту жительства. Ранее мужчина судим не был.

 
Теги: Минск
 
 
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