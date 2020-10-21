Милиция задержала мужчину, который 9 августа помял капот патрульной Geely

Источник материала: Tut.by

В Минске задержали мужчину, который перекрыл движение колонне милицейских машин и помял одной из них капот. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

— Инцидент произошел вечером 9 августа на проспекте Победителей в Минске. Тогда группа агрессивно настроенных людей перекрыла проезжую часть, остановив колонну служебного транспорта МВД в сопровождении автомобиля ГАИ. При этом требования милиционеров освободить дорогу молодые люди проигнорировали, — рассказали в милиции.

После этого один из протестующих подошел к патрульному Geely и нанес несколько ударов кулаком по капоту, нецензурно выражаясь и показывая оскорбительные жесты в адрес правоохранителей. Мужчина скрылся, а следователи по факту хулиганских действий возбудили уголовное дело.

21 октября сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в преступлении 33-летнего минчанина и при силовой поддержке бойцов СОБРа задержали его по месту жительства. Ранее мужчина судим не был.