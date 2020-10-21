Бюджетный кроссовер Nissan Magnite: представлена серийная версия

Источник материала: Tut.by

В качестве шоу-кара новый субкомпактный «паркетник» Nissan Magnite был представлен минувшим летом, ранее в этом месяце компания поделилась видео с испытаний предсерийных прототипов , а теперь машина приобрела полностью товарный вид.





Созданный с прицелом на рынок Индии новый бюджетный «паркетник» внешне не сильно отличается от концептуальной версии — у серийного варианта меньше хромированного декора, проще оформлены бамперы, немного подретушированы головная и задняя оптика.





Точные параметры Magnite пока не обнародованы, но известно, что за основу взята модульная платформа CMF-A альянса Renault-Nissan, то есть в техническом плане новинка повторяет дебютировавший в прошлом году кроссвэн Renault Triber . Учитывая местное налоговое законодательство, длина кроссовера не превысит 4 м — для владельцев таких машин предоставляются существенные льготы.









Перед водителем — 7-дюймовый TFT-дисплей комбинации приборов, а в списке опций есть мультимедиасистема с 8-дюймовым экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, круиз- и климат-контроль, система кругового обзора, кнопка запуска двигателя, а также акустика JBL. Объем багажника равен 336 л.





Под капот базовая версия Magnite получила литровый «атмосферник» с тремя цилиндрами и мощностью 72 л. с. Есть в гамме и турбированная версия моторчика, форсированная до 95 л. с. Стандартной коробкой является 5-ступенчатая «механика», а для более мощной версии за доплату полагается также вариатор. Дорожный просвет равен 205 мм, но полного привода не предусмотрено.





Продажи серийного варианта Magnite начнутся в январе следующего года. Первое время кроссовер будет продаваться только в Индии (по предварительным данным, цены будут начинаться от 7 тысяч долларов), но в Nissan не исключают и последующего расширения географии продаж за счет других рынков.