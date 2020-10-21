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Бюджетный кроссовер Nissan Magnite: представлена серийная версия

21.10.2020 18:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В качестве шоу-кара новый субкомпактный «паркетник» Nissan Magnite был представлен минувшим летом, ранее в этом месяце компания поделилась видео с испытаний предсерийных прототипов, а теперь машина приобрела полностью товарный вид.


Созданный с прицелом на рынок Индии новый бюджетный «паркетник» внешне не сильно отличается от концептуальной версии — у серийного варианта меньше хромированного декора, проще оформлены бамперы, немного подретушированы головная и задняя оптика.


Точные параметры Magnite пока не обнародованы, но известно, что за основу взята модульная платформа CMF-A альянса Renault-Nissan, то есть в техническом плане новинка повторяет дебютировавший в прошлом году кроссвэн Renault Triber. Учитывая местное налоговое законодательство, длина кроссовера не превысит 4 м — для владельцев таких машин предоставляются существенные льготы.



Перед водителем — 7-дюймовый TFT-дисплей комбинации приборов, а в списке опций есть мультимедиасистема с 8-дюймовым экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, круиз- и климат-контроль, система кругового обзора, кнопка запуска двигателя, а также акустика JBL. Объем багажника равен 336 л.


Под капот базовая версия Magnite получила литровый «атмосферник» с тремя цилиндрами и мощностью 72 л. с. Есть в гамме и турбированная версия моторчика, форсированная до 95 л. с. Стандартной коробкой является 5-ступенчатая «механика», а для более мощной версии за доплату полагается также вариатор. Дорожный просвет равен 205 мм, но полного привода не предусмотрено.


Продажи серийного варианта Magnite начнутся в январе следующего года. Первое время кроссовер будет продаваться только в Индии (по предварительным данным, цены будут начинаться от 7 тысяч долларов), но в Nissan не исключают и последующего расширения географии продаж за счет других рынков.

 
 
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В качестве шоу-кара новый субкомпактный «паркетник» Nissan Magnite был представлен минувшим летом, а теперь машина приобрела полностью товарный вид.
 
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