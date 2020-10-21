«Минск» обыграл «Славию» в перенесенном матче 21-го тура чемпионата Беларуси по футболу

Источник материала: Tut.by

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21 октября в столице прошел перенесенный матч 21-го тура чемпионата Беларуси по футболу . На стадионе «Трактор» «Минск» обыграл «Славию» со счетом 2:1. Отметим, что у команды из Мозыря есть еще два несыгранных матча.

«Горожане» после прихода на тренерский мостик Вадима Скрипченко уверенно набирают очки и гарантировали себе сохранение прописки в элите.



Фото: ФК «Минск»

ФК «Минск» — «Славия» — 2:1

Минск. 21 октября. Стадион «Трактор».

Судьи: П. Коронец, В. Русак, П. Мазуро.

ФК «Минск»: Леонов — Тен, Рыжук, Климович (к), Остроух — Залеский, Васильев — Насибулин (Яроцкий, 67), Евдокимов, Шрамченко (Прищепа, 83) — Грибовский (Ануфриев, 62).

«Славия»: Романюк — Шевченко (к) (Кривошеев, 86), Шестиловский, Мудрак, Пантя — Барсуков, Малькевич, Нарх, Жук — Тетте (Мельников, 65), Тлупов (Слюсар, 69).

Голы: 1:0 — Насибулин (31). 1:1 — Тлупов (54). 2:1 — Ануфриев (75).

Предупреждения: Шрамченко (39), Насибулин (65), Пантя (81).

Первый тайм проходил с преимуществом хозяев, которое на 31-й минуте в забитый гол превратил Владислав Насибулин. Гости во втором тайме вернули интригу, сравняв счет, отличился Ислам Тлупов.

Но «горожане» смогли вырвать победу ближе к концу матча. На 75-й минуте бывший игрок «Славии», перешедший в «Минск», Александр Ануфриев, забил гол, поставив точку в матче.

Команда Скрипченко практически гарантировала себе сохранение места в Высшей лиге.

22 октября пройдет отложенный матч 17-го тура, в котором брестское «Динамо» сыграет против «Слуцка».





Ниже список игр лидеров, которые им предстоит сыграть в оставшихся турах.

БАТЭ сыграет с «Витебском» в Борисове, «Шахтером» в Солигорске, «Белшиной» дома и столичным «Динамо» в Минске.

«Неман» снова дома сыграет со «Славией», на выезде со «Смолевичами», в Гродно со «Слуцком» и завершит в Бресте сражением против местного «Динамо».

«Шахтер» сыграет 31 октября отложенный матч против «Белшины», в гостях сыграет против «Энергетика-БГУ», в Солигорске против БАТЭ, в Бресте против «Руха» и завершит чемпионат домашней игрой против «Минска».

«Ислочь» поедет к «Руху» в Брест, дома сыграет с «Минском», отправится в Жодино к «Торпедо-БелАЗу» и завершит чемпионат матчем с «Городеей» в Минске.

«Торпедо-БелАЗ» дома примет с «Слуцк», в Бресте сыграет против «Динамо», в Жодино против «Ислочи» и завершит марафон в Витебске.

Брестское «Динамо» примет «Слуцк», съездит в Мозырь к «Славии», в столицу к «Минску», дома примет «Торпедо-БелАЗ», погостит в Городее и завершит турнир домашней битвой против «Немана».

Положение в чемпионате прямо сейчас:

Команда Матчи Очки БАТЭ 26 50 «Неман» 26 47 «Шахтер» 25 46 «Торпедо-БелАЗ» 26 44 «Ислочь» 26 43 «Динамо» (Минск) 26 42 «Динамо» (Брест) 24 41 «Рух» 26 39 «Энергетик-БГУ» 25 35 «Витебск» 26 34 ФК «Минск» 26 34 «Славия» 24 28 ФК «Слуцк» 24 24 ФК «Городея» 26 24 «Белшина» 24 20 ФК «Смолевичи» 26 14

Подробная таблица чемпионата Беларуси по футболу

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