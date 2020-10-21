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Конституционный референдум пройдет в марте-апреле 2021 года

21.10.2020 18:25 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Конституционный референдум в Беларуси пройдет не ранее марта-апреля 2021 года. Такой срок сегодня озвучил руководитель общественного объединения «Белая Русь» Геннадий Давыдько.

По его словам, до конца текущего года власти будут аккумулировать все предложения по изменению основного закона.

Давыдько также сообщил, что после внесения поправок в Конституцию власти создадут партию «Белая Русь» на базе одноименного общественного объединения.

 
 
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Конституционный референдум в Беларуси пройдет не ранее марта-апреля 2021 года. Такой срок сегодня озвучил руководитель общественного объединения «Белая Русь»...
 
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