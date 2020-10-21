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Власти Беларуси заявили о создании партии на базе "Белой Руси"

21.10.2020 18:25 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Белорусские власти запускают процесс создания партии на базе общественного объединения "Белая Русь"

"Похоже, что нам нужно формировать партию. Предварительное условное название - партия народного единства "Белая Русь". Слово "единство", скорее всего, предполагает правоцентристскую партию с хорошим левым молодежным крылом, с социальными гарантиями", - сказал руководитель объединения Геннадий Давыдько (цитата БелТА).

По его словам, сейчас начнется работа над уставом и программой политической силы. В ближайшие дни проект устава появится на сайте "Белой Руси".

"Общественное объединение останется, будут приниматься новые члены. "Белая Русь" - это будет массовая основа партии, но в нее можно и не вступать. Потому что партийная дисциплина будет немного другая, загрузка и ответственность тоже", - сказал он.

«Можно и не вступать» касается всех тех, включая силовиков и армию, которым по законодательству запрещено быть членами какой-либо партии.

Давыдько заверил, что возглавлять партию не собирается, лидера будут искать. "Это должен быть молодой уверенный государственник", - отметил он.

 
 
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Белорусские власти запускают процесс создания партии на базе общественного объединения "Белая Русь"
 
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