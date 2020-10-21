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Нацбанк Беларуси предоставил банкам ликвидность в объеме 754 млн. рублей

21.10.2020 18:25 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Нацбанк Беларуси после перерыва в 30 дней предоставил банкам поддержку ликвидности на кредитном аукционе.

Как сообщает регулятор, ликвидность была предоставлена ломбардном аукционе – под залог ценных бумаг - по объявленной процентной ставке 12,00 % годовых на срок 7 дней.

К аукциону было допущено 11 заявок от 8 банков на общую сумму 754,2 млн. рублей. Принято решение установить объем кредитов в сумме 754,2 млн. рублей.

В настоящий момент Нацбанк не предоставляет банкам ликвидность по фиксированным ставкам. Средняя ставка по рублевым межбанковским кредитам overnight во вторник составила 13,84% годовых. Ставка рефинансирования составляет 7,75% годовых.

 
 
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Нацбанк Беларуси после перерыва в 30 дней предоставил банкам поддержку ликвидности на кредитном аукционе.
 
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