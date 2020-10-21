интервью «Настоящему времени». «Изменение риторики и последние заявления Воскресенского дают основания предположить, что он подвёргся очень серьёзному психологическому давлению и просто осуществляет срежиссированную заранее миссию», — заявил он в«Настоящему времени».





По его словам, власть «руками Юрия Воскресенского» пытается сбить массовый протест, расколоть единую позицию белорусских политических сил.





«Воскресенскому, в результате небезысвестных переговоров в бане, дали функции одновременно следователя, прокурора и судьи, теперь он фактически единолично принимает решения в отношение судеб людей, которые могут быть выпущены из тюрьмы. Таких норм и принципов нет в уголовно-процессуальном кодексе ни одной страны, видимо, именно такие поправки Лукашенко хочет внести в Конституцию — «Право бани»», — отметил Латушко.





При этом он подчеркнул, что освобождение с помощью Воскресенского шестерых политзаключенных под домашний арест не достаточно.





«Они по-прежнему находятся под домашним арестом, 93 политических заключённых остаются заложниками, ни одного дела по убийствам всё ещё не возбуждено, закон по-прежнему нарушается на всех уровнях власти. Именно поэтому народ требует выполнение Народного Ультиматума до 26 октября 2020! Иначе всеобщая забастовка!» — добавил член Президиума КС.







