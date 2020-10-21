Источник материала: Myfin

«Маркетинг в условиях турбулентности». Идеи для бизнеса, которые реально работают

2020 – год, который навсегда изменил маркетинг и наше представление о том, какие правила существуют, чтобы быть эффективным.



Какадаптировать существующие долгосрочные стратегиимаркетингадля работы в краткосрочной перспективе, как бизнесу успешно и оперативно реагировать на неожиданные вызовы стремительно меняющегося рынка, учитывая особенности и актуальную ситуацию в Беларуси – основной инсайт программы конференции, которая пройдет в онлайн-формате.

Участникам будет предоставлена возможность пообщаться с хедлайнерами конференции, среди которых представители Effie Worldwide, а также авторами успешных и эффективных кейсов из Беларуси.

Принять участие в конференции могут как представители компаний, так и частные лица. При оплате участия до 10 ноября действует акция «2 по цене одной». Оплачивая аккредитацию на одного человека, вы можете получить дополнительную аккредитацию.

Приятным бонусом станет возможность познакомиться с кейсами победителей Effie Belarus 2020, которая является частью Effie Awards – всемирно известной премии, присуждаемой за главное достижение маркетинговых и рекламных коммуникаций – эффективность. Премия EffieAwardsпроводится с 1968 года в более чем 50 странах по всему миру.

Награды Effie Awards известны во всем мире как золотой стандарт маркетинговой эффективности и символ достижений в индустрии.

ПРОГРАММА БИЗНЕС-ФОРУМА

10.20 – 10.30 Effie Awards – золотой стандарт маркетинговой эффективности в мире. Открытие конференции 10.30 – 10.55 ТАКТИКА VS СТРАТЕГИЯ: КТО КОГО? Турбулентность – это временное явление или новая вариация реальности? Как не упустить важное, концентрируясь на срочном. Анна Красовская, директор А-100 АЗС 11.00 – 11.25 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ CUSTOMER JOURNEY MAP ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОДАЖ И ЛОЯЛЬНОСТИ КЛИЕНТОВОлег Чанов, партнер Business Tools 11.30 – 11.55 БУДУЩЕЕ НА ПОЛКЕ Как меняется потребительское поведение во время и после пандемии. Какие обозначились новые потребительские тренды на рынке FMCG. Что делать с бренд-стратегиями торговых марок в Беларуси. Новые кейсы и интересные истории. Виталий Яцкевич, креативный директор PG Brand Reforming Company 12.00 – 12.25 АНТИКРИЗИСНЫЙ МАРКЕТИНГ И КОММУНИКАЦИИОльга Солоненко, руководитель проекта по развитию массового бизнеса, Альфа-Банк 12.30 – 12.55 МАРКЕТИНГ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА: РЕЗАТЬ БЮДЖЕТЫ ИЛИ УВЕЛИЧИВАТЬАндрей Бейербах, директор по маркетингу ParimatchBelarus 13.00 – 13.25 РИСКУЕМ: ЗАПУСКАЕМ НОВЫЕ ПРОДУКТЫ И КАМПАНИИ В СЛОЖНЫЕ ВРЕМЕНА – ПОЛУЧАЕМ ЭФФЕКТИВНОСТЬОльга Козыревич, директор по маркетингу ОНЕГА 13.30 – 13.55 БИЗНЕС В ИНТЕРНЕТЕ В 2020: ЧТО ПРОИЗОШЛО И ЧТО ДЕЛАТЬ. Влияние пандемии COVID-19 на поведение пользователей и брендов. Влияние политического кризиса на поведение пользователей и брендов. Новая реальность: что имеем к концу 2020. Что делать дальше.Сергей Казак, директор по маркетингу и развитию бизнеса Artox Media Digital Group 14.00 – 14.25 ДИНАМИЧНОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ: ОКСЮМОРОН ИЛИ РЕШЕНИЕ ВО ВРЕМЕНА ИЗМЕНЕНИЙПавел Дедков, консультант по стратегическому позиционированию и геймификации. Ассоциированный эксперт Trout&Partners 14.30 – 14.55 КАК КОММУНИКАЦИЯМ ОСТАТЬСЯ ЭФФЕКТИВНЫМИ, ЕСЛИ ВОКРУГ ВСЕ КАТИТСЯ В АД, ИЛИ ИСПОВЕДЬ ПРОЕКТА, КОТОРОМУ НЕКУДА ПЕРЕЕЗЖАТЬДмитрий Геранин, директор av.by 15.00 – 15.25 КАК АЛИВАРИЯ НА COVID ОТВЕЧАЛА ИЛИ COVID КАК СТИМУЛЯТОР ДЛЯ ТВОРЧЕСТВАТарас Маципура, заместитель генерального директора по маркетингу, «Аливария» 15.30 – 15.55 “ТУРБУЛЕНЧЫНШЧЫНА”: КАК УЧИТЫВАТЬ ПОСТОЯННО ИЗМЕНЯЮЩИЙСЯ КОНТЕКСТ В КОММУНИКАЦИЯХ? Илья Кухарев, креативный директор getbob digitalagency 16.00 – 16.25 DIGITAL ТРАНСФОРМАЦИЯ – НОВАЯ НОРМА Как бренду взаимодействовать с узкими целевыми аудиториями, которые становятся все более индивидуальными и требовательными. Просто быть видимым уже недостаточно. Бренды нужно вовлекать! Но как это работает? АннаТимощенко, PR & New media manager, ДарьяКороль, Digital Creative Head, Primary/J. Walter Thompson 16.30 – 16.55 ПАНЕЛЬ КРЕАТИВНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ: НАШИ ДНИ. Сергей Филазапович, креативный директор TDI PLUS Артём Челей, креативный директор TDI Group Дмитрий Прибыш, управляющий партнёр TDI Group 17.00 – 17.25 Тема согласовывается. Traci Alford, President & CEO, Effie Worldwide 17.30 – 18.20 ДИСКУССИОННАЯ ПАНЕЛЬ: 10 ЛАЙФХАКОВ ЭФФЕКТИВНОГО МАРКЕТИНГА УХОДЯЩЕГО 2020 18.25 – 18.55 Показ кейсов финалистов Effie Belarus 2020 19.00 EFFIE AWARDS BELARUS 2020 GALA

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Организатором Effie Awards Belarus выступает Ассоциация Коммуникационных и Маркетинговых Агентств.