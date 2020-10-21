«Маркетинг в условиях турбулентности». Идеи для бизнеса, которые реально работают

2020 – год, который навсегда изменил маркетинг и наше представление о том, какие правила существуют, чтобы быть эффективным.
Какадаптировать существующие долгосрочные стратегиимаркетингадля работы в краткосрочной перспективе, как бизнесу успешно и оперативно реагировать на неожиданные вызовы стремительно меняющегося рынка, учитывая особенности и актуальную ситуацию в Беларуси – основной инсайт программы конференции, которая пройдет в онлайн-формате.
Участникам будет предоставлена возможность пообщаться с хедлайнерами конференции, среди которых представители Effie Worldwide, а также авторами успешных и эффективных кейсов из Беларуси.
Принять участие в конференции могут как представители компаний, так и частные лица. При оплате участия до 10 ноября действует акция «2 по цене одной». Оплачивая аккредитацию на одного человека, вы можете получить дополнительную аккредитацию.
Приятным бонусом станет возможность познакомиться с кейсами победителей Effie Belarus 2020, которая является частью Effie Awards – всемирно известной премии, присуждаемой за главное достижение маркетинговых и рекламных коммуникаций – эффективность. Премия EffieAwardsпроводится с 1968 года в более чем 50 странах по всему миру.
Награды Effie Awards известны во всем мире как золотой стандарт маркетинговой эффективности и символ достижений в индустрии.
ПРОГРАММА БИЗНЕС-ФОРУМА
10.20 – 10.30
Effie Awards – золотой стандарт маркетинговой эффективности в мире. Открытие конференции
10.30 – 10.55
ТАКТИКА VS СТРАТЕГИЯ: КТО КОГО?
Турбулентность – это временное явление или новая вариация реальности? Как не упустить важное, концентрируясь на срочном.
Анна Красовская, директор А-100 АЗС
11.00 – 11.25
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ CUSTOMER JOURNEY MAP ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОДАЖ И ЛОЯЛЬНОСТИ КЛИЕНТОВОлег Чанов, партнер Business Tools
11.30 – 11.55
БУДУЩЕЕ НА ПОЛКЕ
Как меняется потребительское поведение во время и после пандемии. Какие обозначились новые потребительские тренды на рынке FMCG. Что делать с бренд-стратегиями торговых марок в Беларуси. Новые кейсы и интересные истории.
Виталий Яцкевич, креативный директор PG Brand Reforming Company
12.00 – 12.25
АНТИКРИЗИСНЫЙ МАРКЕТИНГ И КОММУНИКАЦИИОльга Солоненко, руководитель проекта по развитию массового бизнеса, Альфа-Банк
12.30 – 12.55
МАРКЕТИНГ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА: РЕЗАТЬ БЮДЖЕТЫ ИЛИ УВЕЛИЧИВАТЬАндрей Бейербах, директор по маркетингу ParimatchBelarus
13.00 – 13.25
РИСКУЕМ: ЗАПУСКАЕМ НОВЫЕ ПРОДУКТЫ И КАМПАНИИ В СЛОЖНЫЕ ВРЕМЕНА – ПОЛУЧАЕМ ЭФФЕКТИВНОСТЬОльга Козыревич, директор по маркетингу ОНЕГА
13.30 – 13.55
БИЗНЕС В ИНТЕРНЕТЕ В 2020: ЧТО ПРОИЗОШЛО И ЧТО ДЕЛАТЬ.
Влияние пандемии COVID-19 на поведение пользователей и брендов. Влияние политического кризиса на поведение пользователей и брендов. Новая реальность: что имеем к концу 2020. Что делать дальше.Сергей Казак, директор по маркетингу и развитию бизнеса Artox Media Digital Group
14.00 – 14.25
ДИНАМИЧНОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ: ОКСЮМОРОН ИЛИ РЕШЕНИЕ ВО ВРЕМЕНА ИЗМЕНЕНИЙПавел Дедков, консультант по стратегическому позиционированию и геймификации. Ассоциированный эксперт Trout&Partners
14.30 – 14.55
КАК КОММУНИКАЦИЯМ ОСТАТЬСЯ ЭФФЕКТИВНЫМИ, ЕСЛИ ВОКРУГ ВСЕ КАТИТСЯ В АД, ИЛИ ИСПОВЕДЬ ПРОЕКТА, КОТОРОМУ НЕКУДА ПЕРЕЕЗЖАТЬДмитрий Геранин, директор av.by
15.00 – 15.25
КАК АЛИВАРИЯ НА COVID ОТВЕЧАЛА ИЛИ COVID КАК СТИМУЛЯТОР ДЛЯ ТВОРЧЕСТВАТарас Маципура, заместитель генерального директора по маркетингу, «Аливария»
15.30 – 15.55
“ТУРБУЛЕНЧЫНШЧЫНА”: КАК УЧИТЫВАТЬ ПОСТОЯННО ИЗМЕНЯЮЩИЙСЯ КОНТЕКСТ В КОММУНИКАЦИЯХ? Илья Кухарев, креативный директор getbob digitalagency
16.00 – 16.25
DIGITAL ТРАНСФОРМАЦИЯ – НОВАЯ НОРМА
Как бренду взаимодействовать с узкими целевыми аудиториями, которые становятся все более индивидуальными и требовательными. Просто быть видимым уже недостаточно. Бренды нужно вовлекать! Но как это работает?
АннаТимощенко, PR & New media manager, ДарьяКороль, Digital Creative Head, Primary/J. Walter Thompson
16.30 – 16.55
ПАНЕЛЬ КРЕАТИВНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ: НАШИ ДНИ.
Сергей Филазапович, креативный директор TDI PLUS
Артём Челей, креативный директор TDI Group
Дмитрий Прибыш, управляющий партнёр TDI Group
17.00 – 17.25
Тема согласовывается.
Traci Alford, President & CEO, Effie Worldwide