Как поступить, если сотрудник милиции потребовал на улице предоставить смартфон?

Источник материала: Onliner

Мы подготовили для вас небольшую памятку, в ней мы упомянем некоторые аспекты, касающиеся прав и обязанностей сотрудников милиции и граждан, в конкретном случае: если у человека на улице потребовали, помимо документов, предъявить смартфон. Подчеркнем, что обстоятельства могут быть разными, поэтому материал не относится к разряду советов и носит информационный характер.

1. Может ли сотрудник милиции проверить документы на улице?

Да.

Согласно ст. 25 Закона «Об органах внутренних дел Республики Беларусь» от 17.07.2007 №263-З (далее — Закон) сотрудник милиции вправе проверить у гражданина на улице документы, удостоверяющие его личность.

2. Для этого требуется основание?

Да.

Основанием является подозрение в совершении гражданином преступления или административного правонарушения.

3. Обязан ли гражданин предъявлять телефон?

И да и нет.

Из Закона не следует, что при предъявлении для проверки документов гражданин обязан предъявить еще и телефон. Поэтому при наличии требования предъявить еще и телефонный аппарат гражданин сам должен решить, делать ему это или нет.

При этом отказ от выполнения требования о передаче или разблокировке своего мобильного телефона не может влечь за собой административную ответственность за неповиновение (ст. 23.4 КоАП РБ).

4. Можно ли отказаться от досмотра и не предъявлять телефон?

Нет, нельзя. Но…

Из Закона также следует, что сотрудники милиции имеют право проводить личный досмотр граждан и досмотр находящихся при них вещей, в том числе с помощью технических и специальных средств, на входах в здания аэропортов, железнодорожных вокзалов, на объектах метрополитена и в иных местах, определенных законодательными актами Республики Беларусь.

Отказаться от досмотра нельзя, т. е. физически телефон придется передать. Сотрудник вправе осмотреть телефон, но не имеет права его вскрывать, ломать, принудительно разблокировать, просматривать имеющуюся в нем информацию, которая в силу закона является конфиденциальной. Более того, закон защищает тайну переписки.

5. Досмотр должен быть задокументирован?

Да.

Обыск гражданина и досмотр его вещей осуществляется при его задержании в установленном законом порядке, в присутствии понятых, с составлением соответствующего протокола.

6. Обязан ли гражданин разблокировать телефон при ведении административного или уголовного процесса?

Не обязан. Но…

В административном либо уголовном процессе гражданин может отказаться оказывать содействие сотрудникам милиции в получении информации из его телефона. В этом случае такие действия будут осуществлены сотрудниками милиции самостоятельно, с привлечением специалиста либо в рамках соответствующей экспертизы.

7. Что будет с полученной из смартфона информацией?

Полученная из телефона информация, безусловно, будет подлежать анализу и оценке, и в зависимости от установленного может быть принято решение о наличии либо отсутствии в действиях гражданина составов административного правонарушения или уголовного преступления.