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Минчанам отправляют пугающие предупреждения и жировки даже из-за мизерного долга. Так было всегда?

21.10.2020 18:33 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Два месяца назад некоторые минчане перестали платить коммуналку. В ЕРСЦ утверждают, что количество должников выросло всего на 3%. Но видно, что тенденция коммунальщикам не понравилась. В конце августа минчан пугали арестом имущества и СОП даже за пару дней просрочки. В сентябре по телевизору звучали заявления, что призывы не платить за «коммуналку» — это призывы к хаосу. А сейчас должникам разослали жировки с устрашающими печатями и предупреждения о том, что в случае неоплаты долг будут взыскивать через ОПИ. Причем речь идет о смешных суммах, на которые раньше никто бы не обратил внимание.

Например, извещение с переходящим остатком в 17 рублей удостоилось красной печати «Срочно погасите задолженность».

— Пару лет назад я вообще забыла оплатить коммунальные услуги. Мне никто не позвонил, и даже не выставили пеню, — говорит обладательница жировки с устрашающей печатью. — А сейчас звонит робот из РСЦ каждый день, хотя задолженность просто смешная.

Минчанам отправляют пугающие предупреждения и жировки даже из-за мизерного долга. Так было всегда?

Другой минчанке прислали предупреждение, что если она не погасит долг в целых 47 рублей, нотариус оформит исполнительную надпись или деньги будут взысканы через суд.

— Раньше они алкашей с годовыми долгами не трогали, а тут за 47 рублей пугают судами. У кого-то полетела статистика? — задается вопросом обладательница предупреждения из РСЦ №2.



Onliner поинтересовался в ЕРСЦ, с какого периода неоплаты начинают приниматься описанные меры по взысканию задолженности. Вот что ответил пресс-секретарь Наталья Кожева:

— Законодательством не обозначен период задолженности, с которого надо начинать работу по взысканию в принудительном порядке (исполнительные надписи, иски). 1 месяц неоплаты — это уже долг. С целесообразной точки зрения и в соответствии с решением Мингорисполкома №2247 определенная работа проводится в зависимости от периода неоплат. Так, при наличии 2 месяцев задолженности начинают направлять предупреждения конкретного характера — на отключение ЖКУ, учинение исполнительной надписи, подачи иска в суд о взыскании. Должникам, не оплатившим 1 месяц, — звонки, уведомления разъяснительного характера о возможных последствиях в случае дальнейшей неоплаты. 

Читайте также«Просрочка два дня, а угрожают арестом имущества и СОП». Читатели сообщают, что в этом месяце как никогда рьяно «собирают» долги за ЖКУ

 
 
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Два месяца назад некоторые минчане перестали платить коммуналку. В ЕРСЦ утверждают, что количество должников выросло всего на 3%. Но видно, что тенденция...
 
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