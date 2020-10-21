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Серьезная авария на МКАД: движение почти блокировано (видео, обновлено)

21.10.2020 18:33 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Наш читатель сообщил в чат-бот Onliner о серьезном ДТП, которое случилось сегодня после 17 часов на внешнем кольце МКАД, недалеко от съезда на трассу М3 (Минск — Витебск). По предварительной информации, столкнулись несколько автомобилей, в том числе грузовик. Движение на этом участке внешней стороны Минской кольцевой оказалось блокировано.

На место приехали спасатели и как минимум одна бригада скорой помощи.

— Водитель Kia сначала ударился в левый отбойник, потом врезался в заднюю часть попутной машины, потом снес столб. Водитель жив, — рассказал корреспонденту Onliner наш читатель.

Серьезная авария на МКАД: движение почти блокировано (видео, обновлено)

Он уточнил, что движение по внешнему кольцу все же идет, хоть и очень слабо: транспорт пытается протискиваться по крайней левой полосе.

— Спасатели приехали быстрее, чем за 5 минут, — добавил очевидец.

Судя по данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка на внешней стороне МКАД растянулась от места аварии (недалеко от пересечения МКАД и трассы М3) до Уручья, хвост затора вот-вот достигнет съезда на улицу Франциска Скорины.

В аварию попал автомобиль Kia Sportage, он сильно разбит. Очевидцы сообщают, что водителя из авто извлекли спасатели.

(будет дополнено)

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Наш читатель сообщил в чат-бот Onliner о серьезном ДТП, которое случилось сегодня после 17 часов на внешнем кольце МКАД, недалеко от съезда на трассу М3 (Минск —...
 
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