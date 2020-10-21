|
Серьезная авария на МКАД: движение почти блокировано (видео, обновлено)
Источник материала: Onliner
Наш читатель сообщил в
На место приехали спасатели и как минимум одна бригада скорой помощи.
— Водитель Kia сначала ударился в левый отбойник, потом врезался в заднюю часть попутной машины, потом снес столб. Водитель жив, — рассказал корреспонденту Onliner наш читатель.
Он уточнил, что движение по внешнему кольцу все же идет, хоть и очень слабо: транспорт пытается протискиваться по крайней левой полосе.
— Спасатели приехали быстрее, чем за 5 минут, — добавил очевидец.
Судя по данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка на внешней стороне МКАД растянулась от места аварии (недалеко от пересечения МКАД и трассы М3) до Уручья, хвост затора вот-вот достигнет съезда на улицу Франциска Скорины.
В аварию попал автомобиль Kia Sportage, он сильно разбит. Очевидцы сообщают, что водителя из авто извлекли спасатели.
(будет дополнено)
Знакомы с ситуацией? Пишите нам:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наш читатель сообщил в чат-бот Onliner о серьезном ДТП, которое случилось сегодня после 17 часов на внешнем кольце МКАД, недалеко от съезда на трассу М3 (Минск —...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)