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Видеофакт. Бойцы СОБРа ворвались в квартиру протестующего
Источник материала: Навiны
Сотрудники уголовного розыска установили личность мужчины, который вечером 9 августа участвовал в перекрытии проезжей части на пр. Победителей в Минске. В тот день группа людей помешала движению колонны служебного транспорта МВД, сопровождаемой автомобилем ГАИ.
«Один из протестующих подошел к патрульному Geely и нанес несколько ударов кулаком по капоту, нецензурно выражаясь и показывая оскорбительные жесты в адрес правоохранителей», — говорится в сообщении МВД. После этого мужчина скрылся.
Сегодня, 21 октября, 33-летнего подозреваемого задержали по месту жительства при силовой поддержке бойцов СОБР.
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Сотрудники уголовного розыска установили личность мужчины, который вечером 9 августа участвовал в перекрытии проезжей части на пр. Победителей в Минске. В тот день...
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