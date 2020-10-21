ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Видеофакт. Бойцы СОБРа ворвались в квартиру протестующего

21.10.2020 18:39 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Сотрудники уголовного розыска установили личность мужчины, который вечером 9 августа участвовал в перекрытии проезжей части на пр. Победителей в Минске. В тот день группа людей помешала движению колонны служебного транспорта МВД, сопровождаемой автомобилем ГАИ.

Видеофакт. Бойцы СОБРа ворвались в квартиру протестующего

«Один из протестующих подошел к патрульному Geely и нанес несколько ударов кулаком по капоту, нецензурно выражаясь и показывая оскорбительные жесты в адрес правоохранителей», — говорится в сообщении МВД. После этого мужчина скрылся.

Сегодня, 21 октября, 33-летнего подозреваемого задержали по месту жительства при силовой поддержке бойцов СОБР.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудники уголовного розыска установили личность мужчины, который вечером 9 августа участвовал в перекрытии проезжей части на пр. Победителей в Минске. В тот день...
 
Новости дня
Новости разные
 
Конституционный референдум пройдет в марте-апреле 2021 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.10.2020
Mir24.TV Belarus
21.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика