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В Дрездене задержали напавшего на туристов исламиста
Источник материала: Навiны
Немецкие правоохранители в ночь на среду, 21 октября, задержали в Дрездене исламиста, около двух недель назад напавшего с ножом на двух туристов.
Тогда один из пострадавших при нападении умер в больнице, другой получил тяжелые ранения, сообщило издание
Отмечается, что 20-летний злоумышленник, гражданин Сирии, прибыл в Германию в 2015 году. Его запрос о предоставлении убежища был отклонен.
По данным правоохранительных органов, ранее он уже был осужден более чем на два года по подозрению в совершении преступления, угрожающего государственной безопасности. В частности, мужчину подозревали в вербовке новых членов террористической группировки «Исламское государство».
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Немецкие правоохранители в ночь на среду, 21 октября, задержали в Дрездене исламиста, около двух недель назад напавшего с ножом на двух туристов.
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