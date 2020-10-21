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За уличный перформанс в Гродно возбуждено уголовное дело в отношении музыканта

21.10.2020 18:39 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Гродно 20 октября задержан представитель местного андеграунда Игорь Банцер. Он подозреваемый по уголовному делу о хулиганстве.

За уличный перформанс в Гродно возбуждено уголовное дело в отношении музыканта

40-летний Игорь Банцер — лидер стрит-панк-группы Mister X. Женат, у него двое детей (8 и 10 лет). В этом году во время акций протеста он трижды отбывал административный арест за участие в митингах (в общей сложности 18 суток), должен выплатить штраф.

По словам жены Банцера Анжелики Орехво, около 6 часов утра 20 октября к ним в квартиру пришли двое милиционеров. «Якобы доставить его к следователю. Говорили, что он скрывался. Хотя он не скрывался. Всегда нормально ходил по улице, ни от кого не убегал», — сказала она.

Банцер вместе с адвокатом и милиционерами поехал в отделение. Вечером того же дня стало известно, что в его отношении возбуждено дело по статье 339 УК (хулиганство). Банцер оставлен под стражей на 72 часа.

Известно, что поводом для дела послужило одно из уличных выступлений Банцера, когда он танцевал перед милицией без нижнего белья.

Поздно вечером 20 октября в квартире Банцера и Орехво прошел обыск, забрали ноутбук музыканта.

Орехво считает, что мужа задержали из-за его активной гражданской позиции. «Известно, почему эти все перформансы были. Игорь активно высказывался о том, что сейчас происходит в стране», — сказала она.

По версии милиции, 5 сентября Банцер около трех часов ночи находился в одном из увеселительных заведений Гродно на улице Горького. Когда музыкант вышел на улицу, то увидел машину милиции, подошел к лобовому стеклу и стал демонстрировать гениталии. Его действия видели отдыхающие увеселительного заведения, сняли на камеру и разместили в одном из телеграм-каналов.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно 20 октября задержан представитель местного андеграунда Игорь Банцер. Он подозреваемый по уголовному делу о хулиганстве.
 
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