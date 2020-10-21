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Серьезная авария на МКАД – на месте ДТП работают спасатели

21.10.2020 18:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Дорожно-транспортное происшествие произошло в среду вечером, около 17:30. Авария спровоцировала огромную пробку на внешнем кольце МКАД в направлении Логойского тракта.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и МЧС, а также медики.

Подробности случившегося пока не уточняются.

 
 
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Из-за аварии на внешнем кольце МКАД затруднено движение. На месте происшествия работают спасатели, сотрудники ГАИ и врачи.
 
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