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Серьезная авария на МКАД – на месте ДТП работают спасатели
21.10.2020 18:53 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Дорожно-транспортное происшествие произошло в среду вечером, около 17:30. Авария спровоцировала огромную пробку на внешнем кольце МКАД в направлении Логойского тракта.
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и МЧС, а также медики.
Подробности случившегося пока не уточняются.
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Из-за аварии на внешнем кольце МКАД затруднено движение. На месте происшествия работают спасатели, сотрудники ГАИ и врачи.
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