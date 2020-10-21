Путин выпил шампанского за здоровье Михалкова - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

В среду, 21 октября, народному артисту РСФСР, режиссеру Никите Михалкову исполняется 75 лет.

Президент России Владимир Путин поздравил Михалкова по видеосвязи.

"К сожалению, не могу вам сейчас передать какие-то знаковые, интересные для вас вещи, но обязательно это сделаю. Как только представится такая возможность, сделаю это лично. А сегодня хочу вас еще раз поздравить и, несмотря на то, что рабочий день еще не закончился, но чисто символически хочу поднять этот бокал за ваше здоровье", - сказал президент и виртуально "чокнулся" бокалом со своим собеседником.

"Я тоже сделаю этот фокус. Ваше здоровье, дорогой", - ответил Михалков и тоже взял в руки бокал.