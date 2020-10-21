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Путин выпил шампанского за здоровье Михалкова - видео
21.10.2020 18:53 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В среду, 21 октября, народному артисту РСФСР, режиссеру Никите Михалкову исполняется 75 лет.
Президент России Владимир Путин поздравил Михалкова по видеосвязи.
"К сожалению, не могу вам сейчас передать какие-то знаковые, интересные для вас вещи, но обязательно это сделаю. Как только представится такая возможность, сделаю это лично. А сегодня хочу вас еще раз поздравить и, несмотря на то, что рабочий день еще не закончился, но чисто символически хочу поднять этот бокал за ваше здоровье", - сказал президент и виртуально "чокнулся" бокалом со своим собеседником.
"Я тоже сделаю этот фокус. Ваше здоровье, дорогой", - ответил Михалков и тоже взял в руки бокал.
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Российский лидер поздравил режиссера Никиту Михалкова с 75-летним юбилеем. Смотрите на видео, Владимир Путин поднял бокал за здоровье народного артиста.
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