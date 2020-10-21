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Деньги и мир: эксперты об отмене роуминга и нарушениях в сфере госзакупок
21.10.2020 18:53 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Как поддержать отечественного производителя, будет ли запущен новый инвестиционный цикл и насколько сократится стоимость минуты разговора в рамках роуминга между Беларусью и Россией ― об этом и не только в беседе с гостями программы "Деньги и мир", заведующей кафедрой менеджмента технологий бизнеса и устойчивого развития Белорусского государственного технологического университета, доктором экономических наук Ириной Новиковой и руководителем Научно-исследовательского центра Мизеса Ярославом Романчуком.
© Sputnik / Виктор Толочко
Гости проанализировали текущие проблемы белорусского экспорта и внешнеторгового сальдо.
"Давайте вспомним слова президента, когда-то он сказал: "Я думал, что это мы кормим Россию, а когда проанализировал баланс, что мы покупаем, что продаем ― оказалось, что Россия поставляет нам больше готовых продуктов". И действительно, зайдите в магазин всякие хлебцы, хлопья ― все это российское", ― рассуждает Новикова.
Рассматривая вопросы макроэкономики, эксперты сошлись во мнении, что действующая "Бреттон-Вудская" мировая финансовая система, несомненно, рушится, весь вопрос в том, сколько это будет продолжаться и чем закончится.
По мнению Романчука, когда экономика США заливается таким количеством "кэша" ― по 6 триллионов долларов ― неизбежно разрастание финансовых "пузырей", что приведет к большим проблемам, а в ближайшие пять лет не исключена глобальная депрессия.
Программу "Деньги и мир" с участием известных белорусских экономистов Ирины Новиковой и Ярослава Романчука смотрите на Sputnik Беларусь.
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Актуальные новости экономики комментируют известные белорусские эксперты Ирина Новикова и Ярослав Романчук.
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