Серьезная авария на МКАД: движение затруднено

Источник материала: Tut.by

Серьезная авария произошла 21 октября, около 17.30, на МКАД в Первомайском районе.





Как сообщили в ГАИ Минска, из-за ДТП затруднено движение по внешнему кольцу в направлении Логойского тракта.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГАИ, спасатели и медики. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

(Будет дополнено.)