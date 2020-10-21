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Серьезная авария на МКАД: движение затруднено
Источник материала: Tut.by
Серьезная авария произошла 21 октября, около 17.30, на МКАД в Первомайском районе.
Как
Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГАИ, спасатели и медики. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
(Будет дополнено.)
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Сейчас на месте работают сотрудники ГАИ и спасатели. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
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