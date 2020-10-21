Источник материала: АФН

МВД Беларуси сегодня задержало 33-летнего жителя Минска, который перекрыл движение колонне милицейских машин и помял одной из них капот.

«Речь идет об инциденте, который произошел вечером 9 августа на проспекте Победителей в Минске. Тогда группа агрессивно настроенных людей перекрыла проезжую часть, остановив колонну служебного транспорта МВД в сопровождении автомобиля ГАИ. При этом требования милиционеров освободить дорогу молодые люди проигнорировали», - сообщает пресс-служба МВД.

«В продолжение противоправных действий один из протестующих подошел к патрульному Geely и нанес несколько ударов кулаком по капоту, нецензурно выражаясь и показывая оскорбительные жесты в адрес правоохранителей», - сказано в сообщении.

Правоохранители нашли подозреваемого. «…минчанина задержали по месту жительства при силовой поддержке бойцов СОБРа», - сообщила пресс-служба.

«Свои действия мужчина объяснил негативным влиянием на него деструктивных телеграмм-каналов, в которых призывали людей к массовым беспорядкам. Фигурант не судим, ранее привлекался к административной ответственности по линии ГАИ», - отмечается в сообщении.