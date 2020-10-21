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Гомельскому активисту, которого жестко задержал ОМОН, суд дал 15 суток

21.10.2020 19:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Общественного активиста Валерия Слепухина задержали 18 октября на улице Жарковского.



ОМОН применил в отношении силу, активиста жестко задерживали сразу несколько сотрудников, против него применили удушающий прием и повалили на землю.

До суда Валерий Слепухин находился в изоляторе, сегодня ему дали 15 суток по статье 23.4.

Как пишет Радио «Свобода», неподчинение активист признал частично.

«Неподчинение я признаю частично. Оно было вызвано тем, что омоновцы заявили, что я неправильно перешел дорогу, но ГАИ не вызывали, не представлялись, а применяли ко мне физическую силу. Мне выкручивали руки, били в живот, по ногам и повредили глаз. Я просил медицинской помощи, но не получил», — заявил в суде Валерий Слепухин.
 
 
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Общественного активиста Валерия Слепухина задержали 18 октября на улице Жарковского.
 
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