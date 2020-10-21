Гомельскому активисту, которого жестко задержал ОМОН, суд дал 15 суток

ОМОН применил в отношении силу, активиста жестко задерживали сразу несколько сотрудников, против него применили удушающий прием и повалили на землю.





До суда Валерий Слепухин находился в изоляторе, сегодня ему дали 15 суток по статье 23.4.





Радио «Свобода» , неподчинение активист признал частично. Как пишет, неподчинение активист признал частично.





«Неподчинение я признаю частично. Оно было вызвано тем, что омоновцы заявили, что я неправильно перешел дорогу, но ГАИ не вызывали, не представлялись, а применяли ко мне физическую силу. Мне выкручивали руки, били в живот, по ногам и повредили глаз. Я просил медицинской помощи, но не получил», — заявил в суде Валерий Слепухин.











