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Завтра в Гомеле простятся с политиком и ученым Юрием Воронежцевым

21.10.2020 19:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

20 октября не стало известного гомельского ученого, политика и общественного деятеля Юрия Воронежцева.



Юрий Иванович умер после более чем 10-летней борьбы с раком.

Завтра, 22 октября, в 11:30 возле дома по адресу улица Пушкина, 22а, состоится прощание. Панихида начнется в 12:00 в соборе Святых Петра и Павла, пишут "Сильные новости".
 
 
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20 октября не стало известного гомельского ученого, политика и общественного деятеля Юрия Воронежцева.
 
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