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Завтра в Гомеле простятся с политиком и ученым Юрием Воронежцевым
Источник материала: Партизан
20 октября не стало известного гомельского ученого, политика и общественного деятеля Юрия Воронежцева.
Юрий Иванович умер после более чем 10-летней борьбы с раком.
Завтра, 22 октября, в 11:30 возле дома по адресу улица Пушкина, 22а, состоится прощание. Панихида начнется в 12:00 в соборе Святых Петра и Павла, пишут
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20 октября не стало известного гомельского ученого, политика и общественного деятеля Юрия Воронежцева.
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