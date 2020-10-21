ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На парня, который сфотографировался с деталью от водомета, завели уголовное дело

21.10.2020 19:25 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Все помнят, как на марше 4 октября неизвестные разобрали водомет. Позже по сети разошлась фотография 27-летнего Никиты Игнатюка, который сфотографировался с красной деталью от водомета. На тот момент его задержали и дали 15 суток за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Никита должен был выйти из ИВС вечером 19 октября. Но родные так его и не дождались.

— Его должны были выпустить в 19:50. Прошло это время, но нам никто ничего не говорил — что с ним, когда его выпустят. Только в 20:50 сказали, что его задержали на три часа как подозреваемого по ст. 342 ч. 1 «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них». Сейчас он находится в ИВС на Окрестина, — говорит отец Никиты Александр Игнатюк.

На парня, который сфотографировался с деталью от водомета, завели уголовное дело

— Вчера во второй половине дня был первый допрос следователем в присутствии адвоката. Никита вину не признает. В деле есть еще два объяснения Никиты, которые были взяты сотрудниками правоохранительных органов в рамках предварительной проверки по уголовному делу по данной статье. Никита изначально вину не признавал, показания не менял.

Со слов адвоката, главным доказательством совершения Никитой противоправных действий в материалах дела является сюжет на ОНТ, в котором Никиту обвинили в «разукомплектовании водомета». Сам Никита назвал этот сюжет клеветой, — объясняет Александр. — Сейчас мы будем активно разыскивать автора этого сюжета для того, чтобы адвокат смог поговорить и взять предварительные объяснения в рамках своих полномочий.

Александр Игнатюк попросил помощи в сборе на адвоката. Заявил, что срочно продает свой дом в деревне Ястрембель Столинского района, чтобы вытащить сына из-за решетки.

— Люди откликнулись и уже собрали даже больше нужной суммы. Я очень благодарен всем неравнодушным людям, всем вам низкий поклон, — объясняет мужчина. — Средства перечислять больше не нужно.

Onliner будет следить за развитием ситуации.

Читайте также:

Сестра получившего 15 суток за фото с деталью из водомета: «Он ничего не раскручивал»

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Все помнят, как на марше 4 октября неизвестные разобрали водомет. Позже по сети разошлась фотография 27-летнего Никиты Игнатюка, который сфотографировался с красной...
 
Новости дня
Новости разные
 
Подруге семьи Бабарико, которая попала в СИЗО КГБ, продлили срок ареста. Суд отклонил жалобу защиты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.10.2020
Mir24.TV Belarus
21.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика