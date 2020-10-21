Беларусь заняла второе место на территории бывшего СССР по росту потребительских цен в сентябре и четвертое — с начала года

Беларусь заняла четвертое место на территории бывшего СССР по росту потребительских цен в январе—сентябре 2020 года, свидетельствует проведенный БелаПАН анализ оперативных данных национальных органов статистики.





За этот период цены в стране увеличились на 4,74%. В первой тройке Узбекистан (6,3%), Таджикистан (5,1%) и Казахстан (4,9%).

Далее: Кыргызстан (2,9%), Россия (2,88%), Грузия, Украина (по 1,7%), Азербайджан (0,9%) и Литва (0,4%).

В Латвии цены снизились на 0,1%, в Молдове — на 0,21%, Эстонии — на 0,5%, Армении — на 1,4%. Туркменистан данные традиционно не публикует.

В сентябре потребительские цены в Беларуси увеличились на 0,94% — второе место после Узбекистана (1,4%). В Грузии и Кыргызстане они выросли на 0,7%, в Украине — на 0,5%, Литве — на 0,4%, Казахстане и Таджикистане — на 0,3%. В Латвии цены не изменились, в России — снизились на 0,07%, в Азербайджане — на 0,1%, Армении — на 0,2%, Молдове — на 0,26%, Эстонии — на 0,3%.

В январе нынешнего года Беларусь с показателем 0,86% была второй по росту потребительских цен, в январе—феврале — первой (1,87%), январе—марте — второй (2,74%), январе—апреле — четвертой (3,34%), январе—мае — пятой (3,18%), январе—июне, январе—июле и январе—августе — четвертой (3,38%, 3,58% и 3,76%), в январе—сентябре 2019 года — шестой (3,37%).

По итогам прошлого года Беларусь оказалась шестой по росту потребительских цен на территории бывшего СССР (4,73%), 2018-го — четвертой (5,64%), 2017-го — девятой (4,59%), 2016-го — третьей (10,58%).

Нацбанк рассчитывает, что в 2020 году рост цен не превысит 5—6%.